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Чи представляв він країну: Кличко обурився виходом Ломаченка без прапора України

Людмила Богданова редакторка стрічки
Вася Ломаченко

Володимир Кличко обурився тим, що український боксер Василь Ломаченко після перемоги в останньому бої вийшов без прапора України.

Днями Ломаченко здолав інтерконтинентального чемпіона світу – Річарда Коммі з Гани. Але святкувати перемогу українець вийшов з прапором Білгород-Дністровського – його рідного міста.

Володимир Кличко на своїй сторінці у Twitter процитував визначення з Вікіпедії про патріотизм.

– Вікіпедія: “Патріотизм або національна гордість – це почуття любові, відданості, прихильності до батьківщини. Настрої — це спільна єдність людей”.

Василь Ломаченко виграв, вітаю, але чи представляв він країну, не використавши прапор своєї країни? Якого дідька.

12 грудня у Нью-Йорку Василь Ломаченко провів поєдинок проти ганця Річарда Коммі. Бій тривав усі 12 раундів, судді одноголосно віддали перемогу українцю.

На церемонію оголошення Ломаченко взяв червоно-жовтий прапор Аккерману (Білгород-Дністровського), хоча зазвичай боксери виходять з прапором своєї країни.

Це не перший такий випадок. У червні після перемоги над Масойоші Накатані з Японії Василь Ломаченко також вийшов з прапором рідного міста.

Українці засудили дії боксера у соціальних мережах, а під постом з Ломаченком на сторінці промоутерської компанії Top Rank чимало користувачів цікавляться, що це за прапор.

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Фото: Getty Images

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