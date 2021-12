Чи представляв він країну: Кличко обурився виходом Ломаченка без прапора України

Володимир Кличко обурився тим, що український боксер Василь Ломаченко після перемоги в останньому бої вийшов без прапора України.

Днями Ломаченко здолав інтерконтинентального чемпіона світу – Річарда Коммі з Гани. Але святкувати перемогу українець вийшов з прапором Білгород-Дністровського – його рідного міста.

Володимир Кличко на своїй сторінці у Twitter процитував визначення з Вікіпедії про патріотизм.

Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc

— Klitschko (@Klitschko) December 12, 2021