Юний українець Ігор Самуненков переміг у суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів

Ігор Самуненков – 12-рчний хлопець з Києва – переміг у суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів Ukrainian Chess Federation

Юний гросмейстер здолав рекордсмена з США.

Український шахіст Ігор Самуненков здобув сенсаційну перемогу в суперфіналі юнацького Гран-прі серед спортсменів до 12 років.

Цей турнір став завершальним у циклі змагань з рапіду серед кадетів та юнаків у цьому сезоні. Серед близько 3000 учасників до Суперфіналу відібралися по шість найкращих з кожної вікової категорії.

Фаворитом відкритих змагань у категорії U12 був 12-річний американець Абґіманью Мішра, який цього року побив рекорд Сергія Карякіна, ставши наймолодшим гросмейстром в історії спорту.

Визначальним став ще перший день, коли 12-річний українець обіграв Мішру в першому матчі – 1.5 – 0.5. Після партій з усіма суперниками обидва шахісти набрали по 6.5 бала, проте в підсумку гору взяв саме українець: завдяки результату в очній зустрічі.

Суперфінал юнацького Гран-прі U12

Ігор Самуненков (Україна, 2369) – 6,5,

Абґіманью Мішра (США, 2510) – 6,5,

Іван Зємлянскій (Росія, 2169) – 3,5

Ігор Самуненков цього року переміг у дорослому чемпіонаті України з рапіду. У 2021-му хлопець здобув звання майстра FIDE.

Самуненков вже готується до чемпіонату світу з рапіду й бліцу серед дорослих, де буде наймолодшим учасником. Змагання відбудуться 25-31 грудня у Варшаві.

Після того, як у 2020 році весь світ опинився у полоні пандемії, 2021-й став віддушиною. Відбулися довгоочікувані перенесені літні Олімпійські та Паралімпійські ігри, а також чемпіонат Європи з футболу.

Джерело: Суспільне

Фото: Еспресо