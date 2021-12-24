Игорь Самуненков – 12-летний мальчик из Киева – победил в суперфинале юношеского Гран-при по шахматам Ukrainian Chess Federation

Юный гроссмейстер одолел рекордсмена из США.

Украинский шахматист Игорь Самуненков одержал сенсационную победу в суперфинале юношеского Гран-при среди спортсменов в возрасте до 12 лет.

Этот турнир стал завершающим в цикле соревнований по рапиду среди кадетов и юношей в этом сезоне. Среди около трех тысяч участников в суперфинал отобрались по шесть лучших из каждой возрастной категории.

Фаворитом открытых соревнований в категории U12 был 12-летний американец Абгиманью Мишра, в этом году побивший рекорд Сергея Карякина, став самым молодым гроссмейстром в истории спорта.

Определяющим стал еще первый день, когда 12-летний украинец обыграл Мишру в первом матче – 1.5 – 0.5. После партий со всеми соперниками оба шахматиста набрали по 6.5 балла, однако в итоге верх взял именно украинец: благодаря результату в очной встрече.

Суперфинал юношеского Гран-при U12

Игорь Самуненков (Украина, 2369) – 6,5,

Абгиманью Мишра (США, 2510) – 6,5,

Иван Землянский (Россия, 2169) – 3,5

Игорь Самуненков в этом году победил во взрослом чемпионате Украины по рапиду. В 2021 году парень получил звание мастера FIDE.

Самуненков уже готовится к чемпионату мира по рапиду и блицу среди взрослых, где будет молодым участником. Соревнования пройдут 25-31 декабря в Варшаве.

После того, как в 2020 году весь мир оказался в плену пандемии, 2021-й стал отдушиной. Состоялись долгожданные перенесенные летние Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионат Европы по футболу.

Источник: Суспільне

Фото: Еспресо