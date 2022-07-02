Липень, 01 в 21:35

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон заявив, що був шокований лестощами з боку ексбоса Королівських перегонів Берні Екклстоуна на адресу російського президента Володимира Путіна.

Гемілтон зазначив, що світові не слід слухати тих, “хто вірить у війну та вбивства людей”.

— Нам більше не потрібно слухати когось, хто підтримує війну, переміщення людей та вбивства людей. Підтримка такої людини (Путіна. – Ред.) – поза моїм розумінням, – сказав пілот Mercedes напередодні Гран-прі Британії.

Британський гонщик додав, що йому було важко повірити у те, що він почув від Екклстоуна.

Зараз дивляться

— Такі погляди відкидають нас на десятиліття, і нам ще доведеться побачити всю тяжкість та біль. Нам не потрібно підтримувати таких людей, нам потрібно дивитися в майбутнє. Не давайте слова людям, які не можуть привнести нічого хорошого, – пропонує Гемілтон.

Формула-1 швидко дистанціювалася від висловлювань свого колишнього боса. Представники чемпіонату Ф-1 заявили, що коментарі Екклстоуна “є лише його особистим поглядом, і вони дуже різко контрастують з позицією сучасних цінностей нашого спорту”.

Раніше 91-річний Екклстоун під час включення у програмі Good Morning Britain публічно підтримав Володимира Путіна, зазначивши, що готовий “прийняти за нього кулю”. А у війні в Україні, яку розв’язала Росія, літній чоловік звинуватив Володимира Зеленського.

Джерело: PlanetF1