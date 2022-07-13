Не Динамо: Ярмоленко став гравцем еміратського Аль-Айну

Липень, 13 в 15:25

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко після завершення контракту із лондонським клубом Вест Гем Юнайтед поповнив лави Аль-Айн із Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомила пресслужба клубу.

Саме цю команду тренує український фахівець Сергій Ребров. Наприкінці червня наставник пролонгував угоду з клубом з ОАЕ ще на один сезон.

Контракт Ярмоленка з Аль-Айном розрахований до кінця сезону-2022/23.

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Новий клуб ОАЕ вже представив футболіста та виклав у соціальних мережах відео з Ярмоленком.

— Привіт, уболівальники Аль-Айна! Я радий приєднатися до цього великого клубу. Обіцяю вам битися за цю футболку, – сказав Андрій у презентаційному відео.

الأوكراني أندري يارمولينكو من إلى الزعـامـة ولغاية 20ادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05 — نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022

До цього Ярмоленко чотири роки захищав кольори Вест Гема. У футболці молотобійців він взяв участь у 86 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 13 забитими м’ячами.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Ярмоленко обговорив можливе повернення до київського Динамо з головним тренером київського клубу Мірчею Луческу. Коментатор Віктор Вацко заявляв, що президент біло-синіх пропонував футболісту безстроковий контракт.

У сезоні-2021/22 Аль-Айн став переможцем чемпіонату з футболу ОАЕ, а також здобув перемогу у Кубку ОАЕ. Аль-Айн виступає у місті Ель-Айн на багатофункціональному стадіоні Хазза бін Заєд, що вміщує 25 тис. глядачів.

Фото: Al Ain FC

Джерело: Al Ain FC