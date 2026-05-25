День філолога у 2026 році відзначають 25 травня. Дата є сталою — саме цього дня вітають людей, які працюють зі словом, мовою, текстами та літературою.

Коли День філолога у 2026 році

День філолога у 2026 році припадає на понеділок, 25 травня. Свято щороку відзначають наприкінці весни в Україні та низці інших країн.

День філолога об’єднує викладачів, мовознавців, перекладачів, літературознавців, редакторів, журналістів, бібліотекарів і студентів філологічних факультетів.

Сам термін філологія походить із грецької мови та означає любов до слова. Витоки цієї науки пов’язують ще з античними часами, коли у Давній Греції почали активно розвиватися риторика, логіка та мистецтво публічного мовлення.

Першими філологами вважають учених Александрійської бібліотеки, які працювали з рукописами, досліджували тексти, пояснювали значення слів та укладали перші мовні системи.

Чому це свято важливе

Філологи працюють у сфері освіти, культури, науки, медіа та перекладу. Саме вони допомагають зберігати мову, розвивати літературу та формувати культуру спілкування.

Для України це свято має особливе значення, адже українська мова є важливою частиною національної ідентичності та культурної спадщини.

У сучасному світі роль слова лише зростає — від якості мови залежить освіта, комунікація, медіа та взаєморозуміння між людьми.

День філолога — це ще одна нагода подякувати всім, хто щодня працює з текстами, навчає мови, перекладає, досліджує літературу та популяризує українське слово.

Привітання з Днем філолога — вірші

Філолог — це любов до слова,

До сенсів, літер і рядків.

Натхнення щиро вам бажаю,

І більше теплих, добрих слів!

***

Слово — зброя, слово — сила,

Мова вам дарує крила.

З професійним святом вашим!

Хай стає наш всесвіт кращим,

Серцю — миру та тепла,

Щоб доля світлою була!

***

З Днем філолога! Бажаю

Вам натхнення і добра.

Хай ваша любов до мови

Світлом серце зігріва,

Слово радістю квітує,

А життя щодень дивує!

***

Філолог — це про сенс і мову,

Про книги, тексти і думки.

Нехай життя вам подарує

Щасливі й радісні роки!

Привітання з Днем філолога — проза

Вітаю з Днем філолога! Нехай любов до слова завжди надихає, а українська мова дарує сили, сенси та нові можливості. Бажаю натхнення, цікавих текстів і людей, з якими хочеться говорити щиро!

***

З професійним святом, філологи! Бажаю, щоб у житті було більше красивих слів, добрих розмов і книжок, які залишаються в серці надовго. Нехай ваша праця цінується щодня!

***

Вітаємо з Днем філолога! Дякуємо за уважність до мови, любов до літератури та вміння знаходити точні слова навіть для найскладніших думок. Натхнення вам, тепла та внутрішньої гармонії!

***

З Днем філолога! Нехай українське слово звучить сильно, красиво й упевнено, а ваша робота приносить задоволення та нові творчі можливості. Миру, добробуту та радості вам і вашим близьким!

***

Щирі вітання з Днем філолога! Бажаю легких текстів, вдалих ідей, цікавих проєктів та справжньої любові до того, що робите. Нехай натхнення ніколи не залишає вас!

***

Зі святом усіх, хто працює зі словом! Нехай у житті буде більше щирості, тепла та людей, які цінують вашу працю. Дякуємо за любов до мови та її збереження!

