Наразі на кордоні з Білоруссю не фіксується переміщення техніки чи особового складу, не збільшується і кількість білоруських і російських військових.

ДПСУ про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Як повідомив в ефірі телемарафону речника Держприкордонслужби Андрій Демченко, на лінії кордону прикордонники не фіксують ознак накопичення сил.

– Якщо говорити про лінію нашого кордону, то, на щастя, станом на цей момент, переміщення чи техніки, чи озброєння, чи особового складу, в безпосередній близькості до нашого кордону або такого накопичення ми не фіксуємо, – заявив він.

Водночас Демченко зауважив, що наразі головне завдання розвідки – відстежувати ситуацію не на лінії кордону, а в глиб території Білорусі.

За його словами, підрозділи розвідки фіксують тиск РФ на Мінськ з метою більш масштабної участі у війні проти України, і це становить ризик повторного вторгнення – або білоруських, або російських військ.

Крім того, він зауважив, що кількість білоруських підрозділів біля кордону з Україною не змінюється ще з 2022 року.

– Їхня кількість не збільшується, їхня кількість не зменшується, відбувається їхня постійна періодична ротація, – сказав речник.

До того ж, Демченко зауважив, що значної кількості російських військ на території Білорусі немає.

– Якщо говорити про підрозділи армії Росії, то зараз їх у великій кількості на території Білорусі немає. Якщо на території Білорусі зараз і залишаються російські певні підрозділи, то це більше підрозділи, пов’язані з логістикою, забезпеченням. Якщо говорити про піхотні підрозділи, які могли б здійснити станом на зараз вторгнення на територію України з Білорусі – на щастя, їх не фіксується, – сказав він.

Водночас речник окреслив ризик, який створює білоруська інфраструктура.

– Але ті інфраструктурні об’єкти, які Білорусь продовжує розвивати на своїй території, в тому числі, й по напрямку нашого кордону, ті логістичні напрямки, які розбудовує Білорусь, Росія в будь-який момент може використати, перекинувши на територію Білорусі додаткові свої сили, – наголосив Демченко.

Фото: Медіацентр Україна

