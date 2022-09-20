Їм просто немає до чого готуватися: Росію викинули з футбольного Євро-2024

Вересень, 20 в 13:33

Збірна Росії не братиме участі у жеребкуванні кваліфікаційного відбору до чемпіонату Європи з футболу у 2024 році.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Окрім цього країна-агресор позбавлена участі у міжнародних футбольних змаганнях щонайменше до 2024 року.

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— Росіянам просто нема до чого готуватися. Як я і вимагав, РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 відбудеться без країни-агресора! Слава Україні! — підсумував Павелко.

Нещодавно очільниця МВС Німеччини Ненсі Фезер закликала не допускати Росію та Білорусь до матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Свою позицію вона виклала у листі на адресу президента УЄФА Александера Чеферіна.

— Не тільки Росію, котра веде агресивну війну, що порушує міжнародне право, а й Білорусь як ключового шанувальника російського керівництва потрібно відсторонити від усіх міжнародних футбольних матчів і турнірів.

Вона наголосила, що футбол повинен продемонструвати єдину позицію проти порушення прав людини.

Жеребкування відбору на Євро-2024 відбудеться 9 жовтня у німецькому Франкфурті-на-Майні. Фінальна частина турніру відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року. Чинним чемпіоном Європи є збірна Італії.

Джерело: Андрій Павелко