РФ використовує спорт як пропаганду, а Бах маніпулює згадками про теніс: спортсмени про рішення МОК

Березень, 29 в 19:03

Українські спортсмени, коментуючи рішення Міжнародного олімпійського комітету, який напередодні рекомендував допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань, заявили про свою незгоду з цим і розповіли, що хвилюються за олімпійське майбутнє та олімпійський рух.

Це відбулося під час пресконференції за участю спортсменів з різних країн світу.

Українська тенісистка Марта Костюк зазначила, що президент МОК Томас Бах, коментуючи рішення про допуск, акцентував на тому, що російські та білоруські атлети беруть участь у тенісних змаганнях.

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Він зазначав, що українські спортсмени виходять на корт проти росіян, згадуючи перемогу Марти над росіянкою у фіналі WTA в Остіні.

Тенісистка пояснила, що у тенісі є рейтингова система, тож кожна відмова виходити на змагання насамперед означає пониження у рейтингу.

– Багато з нас були засмучені (через рішення МОК. – Ред.). На жаль, ми не є незалежними гравцями. У нас не було багато влади, щоб щось змінити. У нашому виді спорту є рейтингова система, якщо я не вийду на матч проти російської чи білоруської спортсменки, я втрачатиму свій рейтинг… Ми мусимо продовжуємо грати, тому що ми повинні це робити, – сказала Костюк.

Інша українська тенісистка Леся Цуренко зазначила, що Бах у кожному поясненні щодо рішення про допуск згадує теніс. Вона назвала його вислови маніпуляцією.

– Пан Бах у кожній промові згадує про теніс. Його вислів – явна маніпуляція. WTA та ATP захищають російських і білоруських гравців, але не українських.

Цуренко навела приклад із російською тенісисткою Анастасією Потаповою, яка вийшла на гру у футболці московського Спартака, фанати якого беруть участь у війні проти України на боці російських окупаційних військ. За цю витівку WTA зробила спортсменці лише попередження.

Під час пресконференції також обговорили використання російською пропагандою спорту у власних цілях.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх згадала ситуацію на літній Олімпіаді-2020 у Токіо з росіянкою Марією Ласіцкене. Після завершення змагань українка потрапила у скандал через фото з росіянкою.

– У мене була ситуація з Ласіцкене. Російська пропаганда використовує це, що ми нібито “один народ”, але я просто вітала її. Для мене ця ситуація була жахливою.

Напередодні Виконком МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань, проте рішення щодо участі атлетів з цих двох країн в літній Олімпіаді-2024 відкладено.