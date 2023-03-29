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Факти / Світ

Глум над загиблими українцями: на Заході розкритикували МОК за допуск росіян до змагань

Ілля Нежигай, редактор стрічки
прапор МОК і прапор росії
Фото: Depositphotos

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував дозволити російським і білоруським спортсменам виступати під нейтральним прапором на міжнародних спортивних змаганнях.

На це рішення вже вкрай негативно відреагували низка представників європейських країн.

Так, наприклад, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що рішення комітету – це “ляпас усім українським спортсменам”.

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– Я б хотіла, щоб російські та білоруські спортсмени залишилися осторонь. У Росії немає жодних підстав для повернення у світовий спорт, – написала вона у Twitter.

Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що це “день ганьби для МОК”.

– Що такого позитивного сталося з боку Росії, що їхні спортсмени мають брати участь у змаганнях!!! Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля!!! Після щоденних бомбардувань цивільних об’єктів, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Володимир Кличко, український колишній професійний боксер, звинуватив президента МОК Томаса Баха в тому, що він служить “кольорам та інтересам Росії”.

– МОК дозволив російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх під “нейтральним прапором”. Це рішення є фальшивим прапором. Томас Бах служить кольорам та інтересам Росії. Це рішення забруднює олімпійський дух і подібне до цієї війни: безглуздя, – написав він.

Німецька депутатка Бундестагу і голова комітету оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн виклала фотографії глави МОК Томаса Баха разом із російськими політиками, а також іншими авторитарними лідерами та назвала рішення Комітету “глузуванням із більш ніж 220 загиблих українських тренерів і спортсменів”.

– МОК вирішив допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпіади. Це насмішка з більш ніж 220 загиблих українських тренерів і спортсменів…  Тим часом МОК виправдовує повторний прийом “міжнародним розумінням”, – написала вона.

Нагадаємо, 28 березня 2023 року МОК рекомендував допустити росіян і білорусів до змагань, хоч і відклав рішення щодо Олімпіади-2024.

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