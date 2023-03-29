Березень, 28 в 22:09

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував дозволити російським і білоруським спортсменам виступати під нейтральним прапором на міжнародних спортивних змаганнях.

На це рішення вже вкрай негативно відреагували низка представників європейських країн.

Так, наприклад, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що рішення комітету – це “ляпас усім українським спортсменам”.

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– Я б хотіла, щоб російські та білоруські спортсмени залишилися осторонь. У Росії немає жодних підстав для повернення у світовий спорт, – написала вона у Twitter.

Die Entscheidung vom #IOC ist ein Schlag ins Gesicht aller ukrainischen Sportlerinnen und Sportler. Ich hätte mir gewünscht, dass die russischen und belarussischen Athleten weiter ausgeschlossen bleiben. Es gibt keinerlei Grund für eine Rückkehr Russlands in den Weltsport. — Nancy Faeser (@NancyFaeser) March 28, 2023

Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що це “день ганьби для МОК”.

– Що такого позитивного сталося з боку Росії, що їхні спортсмени мають брати участь у змаганнях!!! Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля!!! Після щоденних бомбардувань цивільних об’єктів, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Co takiego wydarzyło się pozytywnego ze strony Rosji, że ich sportowcy mieliby uczestniczyć w zawodach‼️ Po Buczy, Irpieniu, Hostomelu‼️ Po codziennych bombardowaniach obiektów cywilnych‼️ To dzień hańby MKOL‼️ — Piotr Wawrzyk (@Piotr_Wawrzyk) March 28, 2023

Володимир Кличко, український колишній професійний боксер, звинуватив президента МОК Томаса Баха в тому, що він служить “кольорам та інтересам Росії”.

– МОК дозволив російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх під “нейтральним прапором”. Це рішення є фальшивим прапором. Томас Бах служить кольорам та інтересам Росії. Це рішення забруднює олімпійський дух і подібне до цієї війни: безглуздя, – написав він.

The IOC authorizes the russian and belarusian athletes to participate in the Olympic Games under "neutral flag".

This decision is a false flag.

Thomas Bach serves the colors and interests of russia.

This decision contaminates the Olympic spirit and is like this war: a nonsense pic.twitter.com/KoU9JYl4wV — Klitschko (@Klitschko) March 28, 2023

Німецька депутатка Бундестагу і голова комітету оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн виклала фотографії глави МОК Томаса Баха разом із російськими політиками, а також іншими авторитарними лідерами та назвала рішення Комітету “глузуванням із більш ніж 220 загиблих українських тренерів і спортсменів”.

– МОК вирішив допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпіади. Це насмішка з більш ніж 220 загиблих українських тренерів і спортсменів… Тим часом МОК виправдовує повторний прийом “міжнародним розумінням”, – написала вона.

Das #IOC begründet die Wiederzulassung derweil mit "Völkerverständigung". Eine Art der Völkerverständigung, die vom IOC-Präsidenten Thomas Bach eher eigenwillig definiert wird. Statt als ehem. Fechter mit dem Florett zu kämpfen, geht er lieber mit dem Säbel vor. pic.twitter.com/878ix2wKWK — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) March 28, 2023

Нагадаємо, 28 березня 2023 року МОК рекомендував допустити росіян і білорусів до змагань, хоч і відклав рішення щодо Олімпіади-2024.