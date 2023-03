Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував дозволити російським і білоруським спортсменам виступати під нейтральним прапором на міжнародних спортивних змаганнях.

На це рішення вже вкрай негативно відреагували низка представників європейських країн.

Так, наприклад, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що рішення комітету – це “ляпас усім українським спортсменам”.

Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що це “день ганьби для МОК”.

Володимир Кличко, український колишній професійний боксер, звинуватив президента МОК Томаса Баха в тому, що він служить “кольорам та інтересам Росії”.

The IOC authorizes the russian and belarusian athletes to participate in the Olympic Games under "neutral flag".

This decision is a false flag.

Thomas Bach serves the colors and interests of russia.

This decision contaminates the Olympic spirit and is like this war: a nonsense pic.twitter.com/KoU9JYl4wV

— Klitschko (@Klitschko) March 28, 2023