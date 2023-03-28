Березень, 28 в 14:31

Понад 300 фехтувальників просять Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Всесвітню федерацію фехтування (FIE) переглянути своє рішення щодо дозволу російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях.

Вони назвали це рішення катастрофічною помилкою. Листа надіслали президенту МОК Томасу Баху та тимчасовому президенту FIE Еммануелю Каціадакісу.

Її підписали 318 фехтувальників – 286 з яких продовжують змагатися, а решта завершили кар’єру – з усієї Європи, а також США, Канади, Мексики, Бразилії, Чилі та Японії.

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У листі фехтувальники, серед яких олімпійська чемпіонка 2020 року з фехтування на рапірах Лі Кіфер зі США, звинувачують Баха і Каціадакіса в тому, що вони надають перевагу росіянам перед українцями.

У листі йдеться, що вторгнення російського диктатора Володимира Путіна спричинило хаос в українському спорті: 232 спортсмени були вбиті, 343 спортивні об’єкти зруйновані, 40 тис. спортсменів змушені були виїхати за кордон, а 140 тис. молодих спортсменів залишилися без спортивних об’єктів.

Спортсмени наголошують, що їхню думку взагалі не було враховано під час голосування членів FIE.

— З повним ігноруванням голосу спортсменів, ви дозволили Росії та Білорусі повернутися до змагань FIE, а також провести підозрілий турнір на російській території. Це є очевидним порушенням позиції МОК про те, що “жодні міжнародні спортивні заходи не повинні організовуватися або підтримуватися НОК Росії або Білорусі”, і в чергове демонструє, що російські інтереси переважають над голосом і правами спортсменів, особливо спортсменів з України, – йдеться у листі

Фехтувальники заявили, що навіть якщо російські спортсмени змагатимуться як нейтральні і виграватимуть медалі, то Путін все одно використовуватиме їх як інструменти пропаганди.

— Спортсмени були і будуть інструментами путінської пропаганди. Змагання під нейтральним прапором не довели свою ефективність як санкційного інструменту в минулому і не підходять зараз, – заявили вони.

Фехтувальники заявили, що до тих пір, поки Росія не піде з України, повинна діяти повна заборона на участь спортсменів у змаганнях.

Вони наголосили, що будь-яке відсторонення має відкидати поняття нейтралітету і включати заборону всім російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародному спорті, включаючи проведення заходів, кваліфікацію та участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, доки Росія повністю не піде з території України.

Їх позиція перегукується з позицією Всесвітньої федерації легкої атлетики, яка минулого тижня продовжила повну заборону на участь російських і білоруських спортсменів.

МОК наклав санкції на Росію і Білорусь після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року, але зараз не хоче повністю виключати їхніх спортсменів з Олімпіади, аргументуючи це побоюваннями до повернення бойкотів часів холодної війни.

На початку березня FIE вирішила дозволити російським і білоруським фехтувальникам повернутися до міжнародних змагань. Де-факто фехтування стало першим олімпійським видом спорту, який знову відкрив свої змагання для спортсменів з цих двох країн.

Джерела: The Japan Times, France 24