Мілан та Реал Мадрид стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів

Італійський Мілан та мадридський Реал за сумою двох матчів вийшли до наступного півфіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Россонері на виїзді розійшлися нічиєю з іншим італійським клубом Наполі, а вершкові взяли гору над лондонський Челсі.

Наполі – Мілан – 1:1

Голи: Осімхен, 90+3 – Жиру, 43

Рахунок у матчі під кінець першого тайму відкрив французький нападник Олів’є Жиру з пасу від Рафаеля Леау. Таким чином Жиру реабілітувався за нереалізований пенальті у 20-х хвилинах зустрічі.

Наприкінці гри пенальті заробили вже неаполітанці після гри рукою Фікайо Томорі у власному штрафному. Але одинадцятиметровий удар у виконанні Хвіча Кварацхелії потягнув голкіпер Мілану Майк Меньян.

Вже у компенсований час господарям поля вдалося вразити сітку воріт суперника після розіграшу кутового. Голом відзначився Віктор Осімхен, який головою пробив під штангу, після чого м’яч рикошетом від газону влетів у ворота.

У першому матчі Мілан здобув мінімальну перемогу над Наполі на Сан-Сіро з рахунком 1:0.

Челсі – Реал Мадрид – 0:1

Голи: Родріго, 58, 80

Перший тайм на Стенфорд Брідж минув без голів. Рахунок відкрив бразильський форвард королівського клубу Родріго після передачі Вінісіуса.

За десять хвилин до кінця основного часу Родріго вдалося оформити дубль. Цього разу бразильцю асистував Федеріко Вальверде.

Перший матч команд завершився перемогою Реала з рахунком 2:0. Він відбувся на Сантьяго Бернабеу.

Суперники Мілана та Реала визначать після того, як завершаться матчі середи: Баварія – Манчестер Сіті та Інтер – Бенфіка.

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