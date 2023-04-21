У півфіналі Ліги Європи сезону-2022/23 зіграють німецький Баєр, іспанська Севілья, туринський Ювентус та римська Рома.

Два з чотирьох матчей-відповідей чвертьфіналу завершилися розгромними перемогами в основний час, а переможця ще одного визначали в овертаймі.

Леверкузенський Баєр на виїзді взяв гору з рахунком 4:1 (5:2 за сумою двох матчів) над бельгійським Юніоном у Брюсселі.

Гості відкрили рахунок на другій хвилині гри після голу Мусса Діабі, ще до перерви рахунок подвоїв Мітчел Баккер. У другому таймі гол Жеремі Фрімпонга довів рахунок до розгромного – 3:0.

Юніон зумів відіграти один м’яч, точним ударом Каспера Терхо, але ситуації це не врятувало, адже незадовго до кінця матчу фінальну крапку у рахунку поставив чеський форвард Баєра Адам Гложек.

Впевненою перемогою Севільї над англійським Манчестер Юнайтед завершилася гра на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан. Нервіонці вколотили манкуніанцям три м’ячі без відповіді.

Голами відзначилися Юссеф Ен-Несірі, який оформив дубль, та Лоїк Баде. Таким чином за сумою двох матчів 5:2 на користь Севільї.

Гра на стадіоні Жозе Алваладе у Лісабоні між Бенфікою та Ювентусом завершилася нічиєю 1:1.

На дев’ятій хвилині рахунок відкрив хавбек туринців Адрієн Рабйо. Ще через дев’ять хвилин у ворота гостей було призначено пенальті через фол того ж Рабйо, який реалізував вінгер Спортінга Маркус Едвардс.

Путівку до півфіналу Ліги Європи вирішив єдиний забитий гол туринців у першому матчі. Таким чином, 2:1 на користь Ювентуса за підсумком двох матчів.

Для визначення переможця матчу на Стадіо Олімпіко між Ромою та нідерландським Феєнордом знадобився компенсований час, в якому вовки дотиснули гостей.

Оскільки рахунок першого матчу був на користь нідерландців (0:1), римлянам треба було йти вперед. Перший гол було забито лише у другому таймі завдяки удару Леонардо Спінаццоли.

Під кінець зустрічі у гостей забив Ігор Пайшан, але гол Пауло Дібали на 89-й хвилині перевів гру в овертайм. У компенсований час за римлян відзначилися Стефан Ель-Шаараві та Лоренцо Пеллегріні.

Хто з ким зіграє у півфіналі?

За вихід до півфіналу турніру Ювентус зіграє з Севільєю, а Рома зустрінеться з Баєром.

Перші матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 11 травня, матчі-відповіді – на 18 травня. Фінал відбудеться 31 травня у Будапешті на Пушкаш Арені.

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