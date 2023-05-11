Світоліна програла Цуренко в українському дербі на турнірі в Римі
Українка Леся Цуренко переграла співвітчизницю Еліну Світоліну на турнірі WTA 1000 у Римі. Жереб звів тенісисток у першому колі змагань.
На початку зустрічі Світоліна легко взяла два гейми, але після цього Цуренко вдалося взяти чотири гейми поспіль і згодом закрити партію – 6:4.
У другому сеті розгорнулася рівна боротьба на корті, та під кінець зустрічі Еліна віддала дві власні подачі Лесі, тож таким чином припинила виступи на турнірі.
У підсумку 6:4, 6:3 на користь Цуренко, якій для перемоги знадобилося трохи більше 1,5 години.
У другому колі Цуренко зіграє проти американської тенісистки Бернарди Пери.
Також на турнірі у Римі виступлять ще три українки: Марта Костюк і Ангеліна Калініна, які стартують відразу з другого кола, та Даяна Ястремська.
Призовий фонд тисячника в італійській столиці становить $3,572,618.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников