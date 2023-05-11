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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Світоліна програла Цуренко в українському дербі на турнірі в Римі

Леся Цуренко
Фото: Getty Images

Українка Леся Цуренко переграла співвітчизницю Еліну Світоліну на турнірі WTA 1000 у Римі. Жереб звів тенісисток у першому колі змагань.

На початку зустрічі Світоліна легко взяла два гейми, але після цього Цуренко вдалося взяти чотири гейми поспіль і згодом закрити партію – 6:4.

У другому сеті розгорнулася рівна боротьба на корті, та під кінець зустрічі Еліна віддала дві власні подачі Лесі, тож таким чином припинила виступи на турнірі.

У підсумку 6:4, 6:3 на користь Цуренко, якій для перемоги знадобилося трохи більше 1,5 години.

У другому колі Цуренко зіграє проти американської тенісистки Бернарди Пери.

Також на турнірі у Римі виступлять ще три українки: Марта Костюк і Ангеліна Калініна, які стартують відразу з другого кола, та Даяна Ястремська.

Призовий фонд тисячника в італійській столиці становить $3,572,618.

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Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Теніс
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