Партизанський рух Атеш заявив, що його агенти вивели з ладу частину систем зв’язку та енергозабезпечення ППО РФ у районі російського Новоросійська перед ударом Сил оборони України по нафтобазі Грушова балка.

Про це повідомили представники партизанського руху Атеш.

Атеш “осліпив” ППО РФ перед атакою на Новоросійськ

За даними руху Атеш, диверсії здійснили в районі Новоросійська напередодні удару Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі РФ уночі проти 23 травня.

Партизани стверджують, що їхні агенти пошкодили кілька веж зв’язку, які забезпечували координацію між підрозділами російської протиповітряної оборони.

Крім того, було виведено з ладу трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала електропостачання частини військових і комунікаційних об’єктів.

В Атеш заявили, що через це стаціонарні російські радари втратили стабільну роботу, а системи виявлення безпілотників на підступах до Новоросійська фактично були “осліплені”.

— Підрозділи ППО втратили можливість своєчасно реагувати на цілі на низьких висотах. — стверджують у русі.

Що відомо про Грушову балку

Грушова балка — один із найбільших нафтових резервуарних комплексів Росії та найбільше нафтове сховище Кавказу, розташоване поблизу Новоросійська у Краснодарському краї РФ.

Комплекс належить до структури Чорномортранснефть, яка є частиною російської компанії Транснефть. Об’єкт працює у зв’язці з перевалочним комплексом Шесхарис і є ключовим елементом нафтової логістики РФ на Чорному морі.

За даними відкритих джерел, загальна місткість резервуарів Грушової балки становить близько 1,2 млн кубометрів або тонн нафтопродуктів. До складу комплексу входять:

50 резервуарів ЖБР-10000 загальною місткістю близько 500 тис. кубометрів;

14 резервуарів РВСпк-50000 місткістю близько 700 тис. кубометрів.

У 2012 році Грушову балку та Шесхарис офіційно об’єднали в єдиний перевалочний комплекс. Через нього проходить понад 30% російського експорту нафти та нафтопродуктів.

Комплекс забезпечує:

приймання і зберігання нафти;

перевалювання на танкери;

транспортування пального через систему трубопроводів;

забезпечення військової логістики РФ на півдні країни.

У Генштабі ЗСУ раніше заявляли, що Грушова балка використовується для забезпечення потреб російської армії, зокрема флоту та військової техніки.

Нагадаємо, що вночі проти 23 травня українські дрони атакували Новоросійськ. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження нафтового терміналу Шесхарис та перевалювальної нафтобази Грушова балка.

Наа території нафтобази Грушова, яка є одним із найбільших резервуарних комплексів півдня Росії, вирувала пожежа.

Окрім цього, Сили оборони України уразили район базування кораблів так званого тіньового флоту Росії у Чорному морі. Підтверджено ураження танкера Chrysalis.

