Китай відправив до космосу нову команду астронавтів у межах місії Шеньчжоу-23 (Shenzhou-23).

Один із членів екіпажу має провести на орбітальній станції Тяньгун (Небесний палац) цілий рік — це стане рекордом для китайської космічної програми та важливим етапом у підготовці до висадки людей на Місяць до 2030 року.

Запуск відбувся з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю. Космічний корабель Шеньчжоу-23 вивела на орбіту ракета Long March-2F Y23.

Перша астронавтка із Гонконгу

До складу екіпажу увійшли троє астронавтів: командир Чжу Янчжу, пілот Чжан Юаньчжі та спеціалістка із корисного навантаження Лі Цзяїн.

Остання раніше працювала інспектором поліції в Гонконгу і першою серед жителів міста взяла участь у китайській космічній місії.

У Китайському агентстві пілотованих космічних польотів повідомили, що рішення про те, хто саме залишиться на станції на рік, ухвалять пізніше — залежно від перебігу місії.

З 2021 року Китай регулярно відправляє екіпажі на станцію Тяньгун приблизно на шість місяців. Нова місія має допомогти вивчити вплив тривалого перебування у космосі на організм людини.

Китай і США прискорюють місячну гонку

Запуск Шеньчжоу-23 відбувся на тлі активного суперництва між Китаєм і США у сфері освоєння Місяця.

NASA планує здійснити пілотовану висадку на Місяць у 2028 році — на два роки раніше за Китай. Американська сторона також прагне створити довготривалу базу на супутнику Землі як етап для майбутніх польотів на Марс.

У квітні 2026 року четверо астронавтів NASA здійснили політ навколо Місяця в межах місії Artemis II — це був перший пілотований місячний політ за останні пів століття.

Тим часом компанія SpaceX провела випробування ракети Starship, яку планують використовувати для майбутніх місій NASA на Місяць.

Китай планує створити базу на Місяці разом із РФ

Китай розраховує не лише висадити астронавтів на Місяць до 2030 року, а й створити постійну місячну базу до 2035-го спільно з Росією.

Для цього Пекін тестує нові технології, зокрема важкі ракети Long March-10, космічний корабель Менчжоу та місячний модуль Ланьюе.

Під час місії Шеньчжоу-23 також планують провести перше автоматичне швидке зближення та стикування з головним модулем станції Тяньгун — ця технологія необхідна для майбутньої місячної програми.

Окрім технічних завдань, науковці вивчатимуть вплив радіації, втрати кісткової маси та психологічного стресу на людей під час тривалих космічних місій.

Також китайські державні медіа повідомили, що на станції Тяньгун проводять експеримент зі стовбуровими клітинами людини для дослідження можливості тривалого життя та розмноження людей у космосі.

Джерело : Reuters

