Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що готовий виступити представником Європи на потенційних переговорах між ЄС та РФ.

Про це пише Yle.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не відмовився б від ролі представника Європи на можливих переговорах ЄС та Росії, якщо отримає відповідний запит.

Таку заяву він зробив після того, як президент України Володимир Зеленський у травні наголосив, що Європа повинна мати власного представника у переговорах із Росією, пише Yle.

— Якщо мене попросять, то, мабуть, це не та річ, на яку можна відповісти негативно, — сказав Стубб.

Водночас президент Фінляндії наголосив, що говорити про мирні перемовини можливо лише після того, як Росія погодиться на припинення вогню.

За його словами, саме припинення бойових дій має стати першою умовою для початку будь-яких дискусій про мирне врегулювання війни.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомляло, що президент Фінляндії Александр Стубб є серед імовірних кандидатів на роль представника Євросоюзу в потенційних переговорах щодо завершення війни між Україною та Росією.

Серед можливих кандидатів також називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрем’єр-міністра Італії Маріо Драгі.

За даними Politico, Європа активізувала пошук власного представника для переговорного процесу на тлі зосередженості адміністрації президента США Дональда Трампа на війні в Ірані.

Видання зазначало, що Стубб уже раніше висловлював зацікавленість у ролі посередника, однак для цього йому необхідна підтримка країн ЄС.

Водночас Москва може негативно поставитися до його кандидатури через членство Фінляндії в НАТО.

Крім того, серед потенційних кандидатів на роль представника ЄС у переговорах пізніше з’явилося нове ім’я — колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Раніше його кандидатуру у контексті можливого посередництва між Україною та Росією не згадували.

Також колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала лідерів ЄС до прямих переговорів із Росією щодо припинення війни в Україні, однак заявила, що не братиме участі в цьому процесі.

Вона зазначила, що не вважає себе відповідною кандидатурою для ролі переговорника як колишня посадовиця, і наголосила, що російська сторона сприйматиме серйозно лише чинних європейських лідерів.

Окремо президент Росії Володимир Путін заявляв, що вважає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера однією з найкращих кандидатур для можливого посередництва між Росією та Європейським Союзом.

За його словами, він був би готовий працювати з будь-яким політиком, який не займав жорсткої позиції щодо Москви, однак саме Шредера він назвав найбільш прийнятним варіантом.

Також Путін повторив тезу про нібито відкритість Росії до переговорів і заявив, що майбутньому посереднику має довіряти як ЄС, так і РФ.

Висока представниця Євросоюзу із питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас різко відреагувала на таку заяву президента РФ Володимира Путіна.

Вона наголосила, що надання Москві права визначати переговорника від імені Європи було б помилковим кроком.

За її словами, Шредер має тривалі зв’язки з російськими державними структурами, що ставить під сумнів його неупередженість.

Каллас також зауважила, що саме через такі зв’язки зрозуміло, чому Кремль просуває його кандидатуру, і фактично може розглядати його як фігуру, яка представлятиме інтереси обох сторін одночасно.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що європейські лідери, які обговорюють можливість діалогу з Росією, можуть напряму зв’язатися з Володимиром Путіним.

За його словами, дискусії про потенційні контакти з Москвою в Європі “перебувають у повітрі”, однак реальний діалог, на думку Кремля, може бути значно простішим — через телефонний дзвінок.

Пєсков також наголосив, що у Кремлі розраховують на прагматичний підхід європейських країн і їхню готовність переходити від обговорень до практичних контактів із Росією, підкресливши, що російська сторона нібито відкрита до таких взаємодій у разі їхнього реального запуску.

