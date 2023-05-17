Інтер вдруге обіграв Мілан та вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Італійський Інтер став першим фіналістом Ліги чемпіонів сезону-2022/23. У другому півфінальному матчі неррадзурі здолали Мілан. Гра відбулася на легендарному Сан-Сіро та закінчилася з рахунком 1:0 (3:0 за сумою двох матчів).

Россонері, які поступилися у першому матчі 0:2, розуміли, що варто йти вперед з перших хвилин. То ж саме номінальні гості були активнішими у стартові хвилини зустрічі.

На 12-й хвилині Мілан створив перший небезпечний момент, після того як м’яч опинився у Браїма Діаса. Іспанський хавбек пробив, але з цим ударом легко впорався голкіпер неррадзурі Андре Онана.

Перед свистком на перерву команди потішили вболівальників ще кількома гострими моментами. Спершу низом пробив Рафаел Леау, але м’яч просвистів поруч зі стійкою. На цей удар миттєво відповів Інтер, але Майк Меньян впорався з пострілом головою від Едіна Джеко. Непогано пробив також Лаутаро Мартінес, але відправив кулястого трохи вище воріт.

Після перерви гра наче плила за течією. Мілан намагався пресингувати, але Інтер холоднокровно розібрався з цим тиском та зумів вийти з оборони.

Перший гол у матчі глядачі на Сан-Сіро побачили аж на 74-й хвилині. Ромелу Лукаку в межах штрафного майданчика суперника відпасував на Лаутаро Мартінеса, який пробив з гострого кута під ближню стійку. Ще через п’ять хвилин аргентинець намагався подвоїти перевагу, але Меньян дотягнувся до м’яча.

Таким чином міланський Інтер вперше за 13 років зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Суперник неррадзурі визначиться завтра у матчі Манчестер Сіті – Реал Мадрид. А ось фінал турніру запланований на 10 червня у Стамбулі.

За свою історію Інтер грав у фіналі Ліги чемпіонів п’ять разів, без урахування цьогорічного. На рахунку неррадзурі три перемоги у 1964, 1965, 2010 роках та дві поразки – у 1967, 1972 роках.

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