Наприкінці минулої доби на фронті відбулося 202 бойові зіткнення. Ворог скинув 161 керовану авіаційну бомбу, залучив для ударів 5633 дрони-камікадзе та здійснив 2176 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026

Втрати РФ на 14 липня

  • особового складу – близько 1 421 810 (+1 120) осіб,
  • танків – 12 131 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 932 (+1) од.,
  • артилерійських систем – 45 911 (+46) од.,
  • РСЗВ – 1 931 (+2) од.,
  • засобів ППО – 1 491 (+2) од.,
  • літаків – 437 од.,
  • гелікоптерів – 353 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 905 (+11) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 407 201 (+1 508) од.,
  • крилатих ракет – 4 899 (+3) од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 119 862 (+330) од.,
  • спеціальної техніки – 4 416 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 602-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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