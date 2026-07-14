Наприкінці минулої доби на фронті відбулося 202 бойові зіткнення. Ворог скинув 161 керовану авіаційну бомбу, залучив для ударів 5633 дрони-камікадзе та здійснив 2176 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 14 липня 2026

Втрати РФ на 14 липня

особового складу – близько 1 421 810 (+1 120) осіб,

танків – 12 131 (+6) од.,

бойових броньованих машин – 24 932 (+1) од.,

артилерійських систем – 45 911 (+46) од.,

РСЗВ – 1 931 (+2) од.,

засобів ППО – 1 491 (+2) од.,

літаків – 437 од.,

гелікоптерів – 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 905 (+11) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 407 201 (+1 508) од.,

крилатих ракет – 4 899 (+3) од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 119 862 (+330) од.,

спеціальної техніки – 4 416 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 602-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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