Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 14 липня: ЗСУ знищили 1120 окупантів та понад 1500 дронів
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1120 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати РФ на 14 липня
- особового складу – близько 1 421 810 (+1 120) осіб,
- танків – 12 131 (+6) од.,
- бойових броньованих машин – 24 932 (+1) од.,
- артилерійських систем – 45 911 (+46) од.,
- РСЗВ – 1 931 (+2) од.,
- засобів ППО – 1 491 (+2) од.,
- літаків – 437 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 905 (+11) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 407 201 (+1 508) од.,
- крилатих ракет – 4 899 (+3) од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 119 862 (+330) од.,
- спеціальної техніки – 4 416 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 602-гу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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