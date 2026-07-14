Після опівночі у Києві пролунали вибухи. Ворог атакував столицю балістикою.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 14 липня: що відомо

За словами Віталія Кличка, вночі активно працювали сили протиповітряної оборони.

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Близько 00:31 мер повідомив, що в Голосіївському районі фіксується влучання у складські приміщення за двома адресами. Там сталися пожежі. Згодом пожежу загасили.

На Дарниці — падіння уламків на відкриту територію. Загорілися автівки. Також у Дарницькому районі виявили вирву біля школи. У самому закладі вибиті вікна. Руйнувань немає.

За даними ДСНС, ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж.

11 липня росіяни також атакували Київ балістикою. У кількох районах столиці сталися пожежі, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Відомо про 12 постраждалих, серед них є двоє дітей.

8 липня РФ вдарила по Києву балістичними ракетами. Повідомлялося, що в одному з депо пошкоджено 42 трамвайні вагони PESA. У ДСНС повідомили, що внаслідок нічної атаки постраждали двоє людей, одну з них госпіталізували. Згодом повідомили про одну загиблу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 602-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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