Україна закамбечила та вирвала перемогу у Північної Македонії у відборі на Євро-2024

Збірна України обіграла команду Північної Македонії у матчі відбору на Євро-2024. Гра відбулася у Скоп’є на стадіоні Тоше Проескі та завершилася з рахунком 3:2 на користь синьо-жовтих.

Північна Македонія – Україна – 2:3

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Рістовскі, Зайков, Мушлю, Аліоскі, Бардхі, Адемі, Ашковскі, Трайковскі, Нестеровскі, Ельмас

Дімітрієвскі, Рістовскі, Зайков, Мушлю, Аліоскі, Бардхі, Адемі, Ашковскі, Трайковскі, Нестеровскі, Ельмас Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Мудрик, Довбик

Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Мудрик, Довбик Голи: Барді, (пен.)31 Ельмас, 39 – Забарний, 62 Конопля, 68 Циганков, 83

Огляд матчу та відео очікуйте згодом…

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