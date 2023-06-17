Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Україна закамбечила та вирвала перемогу у Північної Македонії у відборі на Євро-2024
Збірна України обіграла команду Північної Македонії у матчі відбору на Євро-2024. Гра відбулася у Скоп’є на стадіоні Тоше Проескі та завершилася з рахунком 3:2 на користь синьо-жовтих.
Північна Македонія – Україна – 2:3
- Північна Македонія: Дімітрієвскі, Рістовскі, Зайков, Мушлю, Аліоскі, Бардхі, Адемі, Ашковскі, Трайковскі, Нестеровскі, Ельмас
- Україна: Трубін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Мудрик, Довбик
- Голи: Барді, (пен.)31 Ельмас, 39 – Забарний, 62 Конопля, 68 Циганков, 83
Огляд матчу та відео очікуйте згодом…
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