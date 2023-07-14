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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Для збірної України вдруге спробують натуралізувати англійського гравця Вулвергемптона

Макс Кілман
Фото: Getty Images

Українська асоціація футболу ще раз спробує натуралізувати гравця англійського Вулвергемптона Макса Кілмана.

Про це повідомив ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

За його словами, в УАФ, зокрема у комітеті збірних, знову повернулися до питання натуралізації 26-річного захисника.

— З того, що я знаю, зараз в УАФ, зокрема в комітеті збірних, знову повернулись до цієї теми. Я так думаю, що тренерський склад буде трохи вивчати Кілмана як футболіста, і паралельно наші функціонери звертатимуться до футбольних інстанцій, щоб ще раз отримати якесь підтвердження, що Кілман вже все, – повідомив він.

Перші новини про натуралізацію Кілмана з’явилися ще перед Євро-2020. Мама футболіста народилася у Києві, а сам він у 2021 році отримав український паспорт. Тодішній наставник національної команди Андрій Шевченко підтверджував, що тренерський штаб за ним слідкує.

Однак Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила йому грати за синьо-жовтих на міжнародній арені через те, що він був заграний за футзальну збірну Англії, у складі якої провів 25 матчів.

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Макс Килман

Джерело: ТаТоТаке

Збірна України, Макс Кілман, УАФ, Футбол
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Олександра Ченкова
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