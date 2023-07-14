Для збірної України вдруге спробують натуралізувати англійського гравця Вулвергемптона

Українська асоціація футболу ще раз спробує натуралізувати гравця англійського Вулвергемптона Макса Кілмана.

Про це повідомив ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

За його словами, в УАФ, зокрема у комітеті збірних, знову повернулися до питання натуралізації 26-річного захисника.

— З того, що я знаю, зараз в УАФ, зокрема в комітеті збірних, знову повернулись до цієї теми. Я так думаю, що тренерський склад буде трохи вивчати Кілмана як футболіста, і паралельно наші функціонери звертатимуться до футбольних інстанцій, щоб ще раз отримати якесь підтвердження, що Кілман вже все, – повідомив він.

Перші новини про натуралізацію Кілмана з’явилися ще перед Євро-2020. Мама футболіста народилася у Києві, а сам він у 2021 році отримав український паспорт. Тодішній наставник національної команди Андрій Шевченко підтверджував, що тренерський штаб за ним слідкує.

Однак Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила йому грати за синьо-жовтих на міжнародній арені через те, що він був заграний за футзальну збірну Англії, у складі якої провів 25 матчів.

Джерело: ТаТоТаке

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