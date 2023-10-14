Збірна України обіграла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024
Збірна України здобула перемогу над командою Північної Македонії у сьому турі відбору на Євро-2024. Гра відбулася у Празі на стадіоні Дженералі Арена та завершилася з рахунком 2:0.
Підопічні Сергія Реброва активно розпочали зустріч і вже на 12-й могли відкривати рахунок, але голкіпер македонців Столе Дімітрієвський відбив удар Артема Довбика з-за меж штрафного майданчика.
Та на цьому тиск з боку синьо-жовтих не припинявся – нагоди відкрити рахунок у зустрічі мали Михайло Мудрик та Олександр Зубков. Але це вдалося зробити Георгію Судакову на 30-й хвилині.
Хавбек Шахтаря після пасу від Олександра Зінченка змістився до центру та пробив по воротах македонкців. М’яч після удару рикошетом від ноги Ніколи Серафімова влетів у сітку воріт.
Після пропущеного м’яча македонці всіма силами намагалися виправити рахунок на табло, але Анатолію Трубіну вдалося втримати наші ворота на замку. Особливо небезпечним був удар Стефана Ашковскі, який, перебуваючи у штрафному, пробив у ближній кут воріт.
Після перерви Мудрику не вдалося реалізувати супер-момент, коли він вийшов віч-на-віч із голкіпером. Вінгер Челсі у тому моменті задовольнився лише заробленим кутовим. Пробивав по воротах також Микола Матвієнко, але м’яч після його удару влучив у поперечку.
Мали моменти й номінальні гості, а Судаков міг оформлювати дубль, але його дальній удар у видовищному стрибку потягнув Дімітрієвскі.
Крапку у матчі українці поставили вже у компенсований арбітром час до другого тайму. Відбившись біля власних воріт синьо-жовті пішли розгорнули швидку контратаку: Роман Яремчук закинув на фланг на Олександра Караваєва, який прорвався ближче до карного майданчика, обіграв захисника та помітивши вихід Дімітрієвського з воріт, відправив м’яч у пусті ворота.
Україна – Північна Македонія – 2:0
- Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 88), Мудрик (Караваєв, 88), Зубков (Маліновський, 68), Довбик (Яремчук, 76).
- Північна Македонія: Дімітрієвскі, Мусліу, Серафімов, Манев (Чурлінов, 46), Аліоскі, Барді, Атанасов (Адемі, 63), Елезі (Дорієв, 74), Ашковскі (Дімоскі, 46), Міовскі (Трайковскі, 84), Елмас.
- Голи: Судаков, 30 Караваєв, 90+6
Після шести зіграних матчів підопічні Сергія Реброва мають у своєму активі десять очок та нині посідають другу сходинку турнірної таблиці групи С.
Лідером залишається команда Англії (13 очок у 5 матчах). 14 жовтня відбудеться ще одна гра у нашій групі – команда Італії прийме вдома збірну Мальти. А вже 17 жовтня синьо-жовті зіграють на виїзді проти Мальти.
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