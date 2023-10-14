Збірна України обіграла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024

Збірна України здобула перемогу над командою Північної Македонії у сьому турі відбору на Євро-2024. Гра відбулася у Празі на стадіоні Дженералі Арена та завершилася з рахунком 2:0.

Підопічні Сергія Реброва активно розпочали зустріч і вже на 12-й могли відкривати рахунок, але голкіпер македонців Столе Дімітрієвський відбив удар Артема Довбика з-за меж штрафного майданчика.

Та на цьому тиск з боку синьо-жовтих не припинявся – нагоди відкрити рахунок у зустрічі мали Михайло Мудрик та Олександр Зубков. Але це вдалося зробити Георгію Судакову на 30-й хвилині.

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Хавбек Шахтаря після пасу від Олександра Зінченка змістився до центру та пробив по воротах македонкців. М’яч після удару рикошетом від ноги Ніколи Серафімова влетів у сітку воріт.

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Після пропущеного м’яча македонці всіма силами намагалися виправити рахунок на табло, але Анатолію Трубіну вдалося втримати наші ворота на замку. Особливо небезпечним був удар Стефана Ашковскі, який, перебуваючи у штрафному, пробив у ближній кут воріт.

Після перерви Мудрику не вдалося реалізувати супер-момент, коли він вийшов віч-на-віч із голкіпером. Вінгер Челсі у тому моменті задовольнився лише заробленим кутовим. Пробивав по воротах також Микола Матвієнко, але м’яч після його удару влучив у поперечку.

Мали моменти й номінальні гості, а Судаков міг оформлювати дубль, але його дальній удар у видовищному стрибку потягнув Дімітрієвскі.

Крапку у матчі українці поставили вже у компенсований арбітром час до другого тайму. Відбившись біля власних воріт синьо-жовті пішли розгорнули швидку контратаку: Роман Яремчук закинув на фланг на Олександра Караваєва, який прорвався ближче до карного майданчика, обіграв захисника та помітивши вихід Дімітрієвського з воріт, відправив м’яч у пусті ворота.

Україна – Північна Македонія – 2:0

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 88), Мудрик (Караваєв, 88), Зубков (Маліновський, 68), Довбик (Яремчук, 76).

Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 88), Мудрик (Караваєв, 88), Зубков (Маліновський, 68), Довбик (Яремчук, 76). Північна Македонія: Дімітрієвскі, Мусліу, Серафімов, Манев (Чурлінов, 46), Аліоскі, Барді, Атанасов (Адемі, 63), Елезі (Дорієв, 74), Ашковскі (Дімоскі, 46), Міовскі (Трайковскі, 84), Елмас.

Дімітрієвскі, Мусліу, Серафімов, Манев (Чурлінов, 46), Аліоскі, Барді, Атанасов (Адемі, 63), Елезі (Дорієв, 74), Ашковскі (Дімоскі, 46), Міовскі (Трайковскі, 84), Елмас. Голи: Судаков, 30 Караваєв, 90+6

Після шести зіграних матчів підопічні Сергія Реброва мають у своєму активі десять очок та нині посідають другу сходинку турнірної таблиці групи С.

Лідером залишається команда Англії (13 очок у 5 матчах). 14 жовтня відбудеться ще одна гра у нашій групі – команда Італії прийме вдома збірну Мальти. А вже 17 жовтня синьо-жовті зіграють на виїзді проти Мальти.

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