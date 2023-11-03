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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Голи за Динамо, Мілан та збірну: Шевченко визначив найулюбленіші взяття воріт суперників

Шевченко під час виступів за Мілан
Фото: Getty Images

Легенда українського футболу Андрій Шевченко розповів про знакові голи у своїй довгій кар’єрі, за яку він захищав кольори Динамо Київ, Мілану, Челсі та збірної України.

Екснаставник синьо-жовтих розповів про них в інтерв’ю The Athletic напередодні виходу англомовної автобіографії My Life, My Football (Моє життя, мій футбол).

Гол Шевченка у ворота Барселони

Одним зі знакових голів у своїй кар’єрі він назвав забитий гол головою у футболці Динамо у ворота Барселони (4:0) у листопаді 1997 року у Лізі чемпіонів.

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— Це як вистава і наш найкращий виступ. Після цієї гри всі почали говорити про мене, і про команду теж. Відмінна гра, хороший гол, – сказав Шевченко.

Шевченка запитали про співпрацю на полі у тій команді Динамо з Сергієм Ребровим, він відповів:

— Ми бачили футбол однаково. Ми також були друзями за межами поля, і коли ці стосунки були побудовані, ми почали грати краще.

Гол Шевченка у ворота Ювентуса

Одним із улюблених голів, які Шевченко забив за свою кар’єру, він назвав гол у ворота Ювентуса (1:1) у грудні 2001 року. Тоді йому вдалося забити за комір Джанлуїджі Буффону.

— Цей гол один з улюблених. Мушу сказати, що це чудовий гол, але… мені трохи підфартило. Тому що я спершу намагався знайти товаришів по команді… а потім просто намагався вдарити по воротах, тому що не було жодних шансів, що хтось з’явиться у штрафному майданчику. Я просто намагався покласти м’яч у ворота, і мені це вдалося, – сказав ексгравець Мілану.

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Голи Шевченка у ворота збірної Швеції

Також Шевченко пригадав свої голи на чемпіонаті Європи 2012 року за збірну України у матчі проти Швеції (2:1) у Києві. Тоді він відзначився дублем у відповідь на гол Златана Ібрагімовича.

— Це дуже цікаво. Перший гол – це витвір мистецтва для мене. Це було… для мене… я б сказав, українське завершення моєї кар’єри. Мені було 35 років, майже 36. Це був останній турнір у моїй кар’єрі… і я намагався… і забив два голи у цій дивовижній грі.

Нагадаємо, на Євро-2012 збірна України здобула одну перемогу на стадії групового етапу у матчі проти Швеції (2:1). Та зазнала двох поразок від Франції (0:2) та від Англії (0:1), коли не зарахували скандальний гол Марко Девіча.

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Джерело: The Athletic
Андрій Шевченко, Динамо, Збірна України, Мілан, Футбол
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