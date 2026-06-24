Атака дронів на Оренбург: під ударом опинився газопереробний завод Газпрому
- Дрони атакували промисловий об’єкт у Оренбурзькій області РФ.
- Під ударом опинився завод Газпром добыча Оренбург.
- Через загрозу атаки обмежували роботу аеропортів Оренбурга, Орська та Ясного.
У ніч проти 24 червня безпілотники атакували промисловий об’єкт у російському Оренбурзі. Під ударом опинився газопереробний завод Газпром добыча Оренбург — одне з ключових підприємств газової галузі РФ.
Атака дронів на Оренбург
За даними моніторингового каналу Exilenova+, на території заводу зафіксували щонайменше три влучання. Після атаки виникли кілька осередків займання. Також повідомлялося про можливий удар по гелієвому виробництву, яке входить до комплексу підприємств у регіоні.
Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев заявив, що вночі над промисловим об’єктом в обласному центрі нібито збили кілька безпілотників. За його словами, на місці працюють екстрені служби, а інформації про постраждалих наразі немає.
Перед цим російська влада повідомляла про загрозу атаки ударних дронів у регіоні. Через небезпеку тимчасово обмежували роботу аеропорту Оренбурга, а також аеропортів Орська та Ясного. Місцеві жителі також повідомляли про перебої зі зв’язком.
Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших підприємств такого типу в Росії. Він займається переробкою природного газу та виробництвом компонентів, які використовуються у промисловості.
За даними Telegram-каналу Supernova, завод Газпрому в Оренбурзі — це найбільший у світі газопереробний комплекс, який забезпечує переробку 37,5 млрд кубометрів газу на рік.
Атаки на Крим та РФ
Окрім Оренбурзької області, цієї ночі повідомлялося і про інші атаки на території РФ та окупованого Криму.
Зокрема, у тимчасово окупованому Севастополі після атаки безпілотників виникли проблеми з електропостачанням. Призначений Росією “глава” міста Михайло Развозжаєв заявив про пошкодження енергетичної інфраструктури та введення особливого режиму на об’єктах.
Telegram-канали, зокрема Astra, повідомляли про можливі удари по кількох об’єктах у Криму — серед них підстанція в Севастополі, теплоелектроцентраль у Сімферополі та портова інфраструктура у Керчі.
Також повідомлялося про наслідки атаки у Нижньогородській області РФ — у Кстовському районі, за даними Astra, сталася пожежа у приватному будинку поблизу промислового об’єкта.