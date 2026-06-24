Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пропустить матч своєї команди у третьому турі групового етапу ЧС-2026 через смерть матері.

Про це повідомила Французька федерація футболу (FFF).

Дешам пропустить третій тур ЧС-2026

57-річний Дешам дізнався про смерть матері у вівторок вранці. Президент Французької федерації футболу Філіп Діалло дозволив фахівцю повернутися до Франції, щоб він був присутній на похороні матері.

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Збірна Франції, яка вже забезпечила вихід до плейоф після перемог над Сенегалом та Іраком у двох перших матчах, у п’ятницю в Бостоні зіграє з Норвегією за перше місце в квартеті I.

У своїй заяві FFF повідомила, що за час відсутності Дешама командою у матчі проти норвежців керуватиме його помічник Гі Стефан.

– У цей надзвичайно болісний момент ми бажаємо тренеру та його родині багато мужності й запевняємо їх у підтримці всіх членів Федерації, – йдеться у заяві.

Як футболіст, Дешам виграв з Францією чемпіонат світу 1998 року та чемпіонат Європи 2000 року.

Він став головним тренером національної збірної у 2012 році та привів її до перемоги у фіналі чемпіонату світу-2018, а також вивів у фінал ЧС-2022, де Ле Бле поступилися команді Аргентини у серії пенальті.

Минулого тижня у Нью-Джерсі збірна Франції перемогла Сенегал з рахунком 3:1, а в понеділок у Філадельфії, після двогодинної затримки через погодні умови, здобула перемогу над Іраком з рахунком 3:0.

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