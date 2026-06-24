Дідьє Дешам залишив розташування збірної Франції через трагедію в родині
- Французька федерація футболу дозволила Дідьє Дешаму повернутися додому через трагедію в родині.
- У матчі третього туру групового етапу командою керуватиме помічник Гі Стефан.
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пропустить матч своєї команди у третьому турі групового етапу ЧС-2026 через смерть матері.
Про це повідомила Французька федерація футболу (FFF).
Дешам пропустить третій тур ЧС-2026
57-річний Дешам дізнався про смерть матері у вівторок вранці. Президент Французької федерації футболу Філіп Діалло дозволив фахівцю повернутися до Франції, щоб він був присутній на похороні матері.
Збірна Франції, яка вже забезпечила вихід до плейоф після перемог над Сенегалом та Іраком у двох перших матчах, у п’ятницю в Бостоні зіграє з Норвегією за перше місце в квартеті I.
У своїй заяві FFF повідомила, що за час відсутності Дешама командою у матчі проти норвежців керуватиме його помічник Гі Стефан.
– У цей надзвичайно болісний момент ми бажаємо тренеру та його родині багато мужності й запевняємо їх у підтримці всіх членів Федерації, – йдеться у заяві.
Як футболіст, Дешам виграв з Францією чемпіонат світу 1998 року та чемпіонат Європи 2000 року.
Він став головним тренером національної збірної у 2012 році та привів її до перемоги у фіналі чемпіонату світу-2018, а також вивів у фінал ЧС-2022, де Ле Бле поступилися команді Аргентини у серії пенальті.
Минулого тижня у Нью-Джерсі збірна Франції перемогла Сенегал з рахунком 3:1, а в понеділок у Філадельфії, після двогодинної затримки через погодні умови, здобула перемогу над Іраком з рахунком 3:0.