Ви – агент Кремля! Усик звернувся віршем до Фаріон після її закидів військовим

Український боксер і чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик відреагував на закиди у бік військових від мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон.

Її заяви, що військових, які говорять російською, не можна називати українцями, спричинили шквал гніву від українського суспільства. На них відреагували журналісти, артисти та громадські діячі.

Відповів на них і український боксер Олександр Усик, але у віршованій формі.

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Перед декламуванням рядків, Усик звернувся до Фаріон: Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я одягнений – усе, як ви любите.

Вірш Усика до Фаріон

Текст – мова оригіналу

Фарион свой рот открыла и полезло изо рта,

мусор видит эта дива, поливает не щадя:

“Если бы я была у власти, всех бы научила я,

как вести себя, как думать, как вам жить сказала бы я”.

Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем вы в контору красных груш?

В молодости вы активно представляли КПСС, (тут не в склад, вибачаюсь)

а сейчас кричите громко, что враги все это, стресс.

Вы – агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно – счастья, радости, любви.

Після прочитаного вірша він подякував усім військовослужбовцям, які боронять нашу Україну: Неймовірна повага. Слава Україні!

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Що відомо про скандал із висловлюваннями Фаріон?

Колишня депутатка Верховної Ради Ірина Фаріон нещодавно заявила, що не вважає українцями тих військових ЗСУ, які говорять російською.

– Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть “руськими”. Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм, – заявила Фаріон.

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв закликав СБУ перевірити висловлювання. Він зазначив, особливо підозрілою така діяльність є в контексті радянського минулого Фаріон.

Екскомандир полку Азов, майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін також закликав правоохоронні органи зайнятися розслідуванням діяльності мовознавиці.

Фото: Lomus

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