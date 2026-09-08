У ніч проти 8 вересня Росія здійснила чергову складну комбіновану атаку по Києву, Київській області та низці інших регіонів України.

Наслідки нічного терору 8 вересня прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Атака на Україну 8 вересня: Зеленський показав наслідки

За словами Зеленського, РФ застосувала балістичні, крилаті та протикорабельні ракети, а також реактивні ударні безпілотники типу Шахед, намагаючись завдати максимальної шкоди цивільному населенню та інфраструктурі.

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– Складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні Шахеди, – наголосив президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, наразі відомо про десятьох поранених у Києві, усім надається необхідна медична допомога.

Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС із-під завалів і небезпечних зон вдалося врятувати 13 людей, проте, на жаль, двоє людей загинули.

Окрім столиці, ворог завдав ударів по інших областях України:

Київщина: зафіксовано влучання по об’єктах критичної інфраструктури;

зафіксовано влучання по об’єктах критичної інфраструктури; Одещина: під удар потрапив звичайний цивільний ринок;

під удар потрапив звичайний цивільний ринок; Харків: пошкоджено багатоквартирний будинок, двоє цивільних дістали поранення;

пошкоджено багатоквартирний будинок, двоє цивільних дістали поранення; Сумщина: зранку ворог атакував теплотяг пасажирського потяга Київ – Суми безпосередньо на залізничній станції. Минулося без постраждалих, триває евакуація пасажирів;

зранку ворог атакував теплотяг пасажирського потяга Київ – Суми безпосередньо на залізничній станції. Минулося без постраждалих, триває евакуація пасажирів; Запоріжжя та Дніпропетровщина також перебували під ворожим вогнем.

Зеленський наголосив, що українські захисники неба продемонстрували високий результат, знищивши 175 повітряних цілей.

Проте, як підкреслив президент, перехоплення балістичних ракет залишається найскладнішим завданням.

З огляду на це Україна щоденно веде переговори з міжнародними партнерами для закриття потреби в ракетах-перехоплювачах та прискорення розробки й постачання вітчизняної протибалістичної системи FREYJA.

— Попри дуже хороші результати по крилатих ракетах, особливо непросто з балістикою, і щодня доводимо партнерам цю нашу потребу в перехоплювачах. Вже спілкувалися про це з американцями та європейцями, і будуть ще зустрічі, зокрема сьогодні, з представниками держав та компаній, які можуть допомогти з постачаннями та з нашою антибалістичною системою FREYJA. Дякую всім партнерам, які допомогу Україні з ППО визначають як пріоритет. Це напряму означає зберігати життя людей, — прокоментував Володимир Зеленський.

Раніше удар по Києву 8 вересня прокоментував Андрій Сибіга. Очільник МЗС зазначив, що РФ учергове продемонструвала свою “готовність” до переговорів.

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