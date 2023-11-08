Збірна України оголосила заявку на вирішальний матч із Італією у відборі на Євро-2024

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі складом виконавців на вирішальний матч у відборі на Євро-2024 проти команди Італії.

До табору національної команди для підготовки до гри проти скуадри адзури викликано 26 гравців. Ще четверо виконавців потрапили до резервного списку.

Уперше виклики до табору головної команди отримали захисники Максим Таловєров, який грає за австрійський ЛАСК, та динамівець Владислав Дубінчак.

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Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).

Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар). Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дінпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дінпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Олександр Караваєв (Динамо Київ), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1);

Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Олександр Караваєв (Динамо Київ), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1); Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — Динамо Київ), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).

Збірна України розпочне свій збір 13 листопада у польському Гданську. Там синьо-жовті тренуватимуться до 18 листопада включно, після чого вирушать до Леверкузена, де 20 листопада на стадіоні БайАрена відбудеться матч Україна – Італія у відборі на Євро-2024.

Джерело : УАФ

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