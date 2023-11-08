Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Збірна України оголосила заявку на вирішальний матч із Італією у відборі на Євро-2024

Миколенко, Матвієнко, Зубков
Фото: УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі складом виконавців на вирішальний матч у відборі на Євро-2024 проти команди Італії.

До табору національної команди для підготовки до гри проти скуадри адзури викликано 26 гравців. Ще четверо виконавців потрапили до резервного списку.

Уперше виклики до табору головної команди отримали захисники Максим Таловєров, який грає за австрійський ЛАСК, та динамівець Владислав Дубінчак.

Зараз дивляться

Склад збірної України

  • Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).
  • Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дінпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).
  • Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Олександр Караваєв (Динамо Київ), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1);
  • Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — Динамо Київ), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).

Збірна України розпочне свій збір 13 листопада у польському Гданську. Там синьо-жовті тренуватимуться до 18 листопада включно, після чого вирушать до Леверкузена, де 20 листопада на стадіоні БайАрена відбудеться матч Україна – Італія у відборі на Євро-2024.

Читайте також
УЄФА змусив Україну провести спаринг перед матчем з Італією – заява Реброва
Сергій Ребров

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: УАФ
Збірна Італії, Збірна України, Футбол, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Шахтар перетворив тиск Барси на прикрасу своєї гри: іспанські ЗМІ хвалять гірників
Шахтар - Барселона
Зоря – Маккабі Тель-Авів: де дивитися матч Ліги конференцій і прогноз букмекерів
ФК Зоря
Шахтар переміг Барселону у Лізі чемпіонів
Шахтар Сікан
Шахтар U-19 розгромно поступився одноліткам із Барселони в Лізі УЄФА
Шахтар Барселона U19
Шахтар у Японії проведе благодійний матч із переможцем Кубка Джей-ліги
ФК Шахтар

Завантаження

Ігри
Відео
Боррель: Україна посунула чергу на вступ до ЄС. Що це значить

Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.

Наталя Луценко
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво
Збірна України оголосила заявку на вирішальний матч із Італією у відборі на Євро-2024
Парамедики роблять неможливе: як рятують військових на передовій
Збірна України оголосила заявку на вирішальний матч із Італією у відборі на Євро-2024
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Збірна України оголосила заявку на вирішальний матч із Італією у відборі на Євро-2024
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Збірна України оголосила заявку на вирішальний матч із Італією у відборі на Євро-2024
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь