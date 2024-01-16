Я не з тих фанатів, які плакатимуть: Джошуа назвав свого фаворита бою Усик – Ф’юрі

Британський боксер Ентоні Джошуа вважає, що Олександр Усик має перемогти його співвітчизника Тайсона Ф’юрі у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky Sports, зазначивши, що у майбутньому хотів би зустрітися на ринзі з Ф’юрі.

— Це буде хороший бій. Я думаю, що Усик має перевагу. Мене це не дуже турбує. Я просто хочу, щоб вони здоровими покинули ринг. Це важка гра. Тож це все, про що я можу попросити, щоб вони залишили ринг здоровими, – сказав Джошуа.

Він додав, що не є одним із фанатів, які починають плакати, коли хтось програє або виграє. Що є, те є, додав Джошуа, побажавши успіху обом боксерам.

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Відповідаючи на запитання про те, з ким з нинішніх чемпіонів він хотів би зустрітися, Джошуа сказав, що з Ф’юрі. Він зазначив, що це буде чудовий бій, як для нього, так і для вболівальників.

Наступним суперником Ентоні Джошуа стане колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну. Поєдинок відбудеться 8 березня в Саудівській Аравії. Потенційно переможець цього бою претендуватиме на бій із переможцем поєдинку Усик – Ф’юрі.

У 2021 році Джошуа програв свої пояси WBO, IBF і WBA Усику, а наступного року поступився також у матчі-реванші. Водночас, він ніколи не бився із чемпіоном WBC Ф’юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф’юрі

Бій Усик – Ф’юрі відбудеться 17 лютого 2024 року у столиці Саудівської Аравії – Ріяді на Kingdom Arena.

На кону стоятимуть чотири пояси: три (WBA, WBO та IBF), якими володіє Усик, а також титул WBC Ф’юрі.

8 січня стартував частковий продаж квитків на бій Усик – Ф’юрі. Найдешевші квитки коштують близько 720 грн. Найдорожчі нині пропонуються у категорії Diamond за трохи більше 15 тис. грн.

Джерело : Sky Sports

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