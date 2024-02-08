Олімпійські медалі Ігор у Парижі міститимуть металеві фрагменти Ейфелевої вежі

Організатори паризької Олімпіади у штаб-квартирі оргкомітету у столиці Франції представили медалі Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року.

Особливістю нагород є те, що кожна з них містить металевий фрагмент, який було взято з пам’ятки XIX століття – Ейфелевої вежі.

Креативний директор Ігор-2024 Тьєррі Ребуль сказав, що це можливість для спортсменів привезти з собою частинку Парижа.

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Рішення було зумовлене бажанням зробити медалі для чемпіонів та призерів унікальними та пов’язати Ігри з символікою Франції.

— Ми доклали чимало зусиль, щоб поєднати ці дорогоцінні метали – золото, срібло та бронзу – з найкоштовнішим металом Ейфелевої вежі, коштовним каменем французької корони, – сказав президент оргкомітету Париж-2024 Тоні Естанже.

The most unique, historic and unforgettable souvenir of Paris! Every #Paris2024 Olympic and Paralympic medal will be adorned with a piece of original iron from the Eiffel Tower. pic.twitter.com/jIytQXFtUD — The Olympic Games (@Olympics) February 8, 2024

Що відомо про медалі Олімпіади-2024

Вони були розроблені паризьким ювелірним домом Chaumet. Повідомляється, що кожна медаль містить 18 грамів заліза, взятого з Ейфелевої вежі під час попередніх ремонтних робіт.

Фрагменти з Ейфелевої вежі розміщені в центрі золотих, срібних і бронзових медалей, оточених канавками, що нагадують промені світла, які вириваються назовні. Залізо Ейфелевої вежі було залишено у своєму первісному кольорі.

На зворотному боці медалей зображена грецька богиня перемоги Ніка, яка біжить вперед, з Акрополем з одного боку та Ейфелевою вежею з іншого.

На всіх олімпійських і паралімпійських медалях по краю вигравірувано назву виду спорту, дисципліни та події. Ці написи на олімпійських медалях зроблені французькою мовою, а на паралімпійських – англійською.

Всього було виготовлено 5 084 медалі. Вага золотої становить 529 г, срібної – 525 г, бронзової – 455 г.

Літні Олімпійські ігри в столиці Франції відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Джерело: Olympics

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