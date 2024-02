Олімпійські медалі Ігор у Парижі міститимуть металеві фрагменти Ейфелевої вежі

Організатори паризької Олімпіади у штаб-квартирі оргкомітету у столиці Франції представили медалі Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року.

Особливістю нагород є те, що кожна з них містить металевий фрагмент, який було взято з пам’ятки XIX століття – Ейфелевої вежі.

Креативний директор Ігор-2024 Тьєррі Ребуль сказав, що це можливість для спортсменів привезти з собою частинку Парижа.

Рішення було зумовлене бажанням зробити медалі для чемпіонів та призерів унікальними та пов’язати Ігри з символікою Франції.

The most unique, historic and unforgettable souvenir of Paris!

Every #Paris2024 Olympic and Paralympic medal will be adorned with a piece of original iron from the Eiffel Tower. pic.twitter.com/jIytQXFtUD

— The Olympic Games (@Olympics) February 8, 2024