ЧС-2025 з хокею у дивізіоні IA: розклад матчів України та де дивитися

Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні IA стартував 27 квітня та триватиме до 3 травня. Турнір приймає румунське місто Сфинту-Георге.

У ЧС-2025 у дивізіоні IA однією з учасниць є збірна України, яка минулого року виграла чемпіонат світу у дивізіоні IB та підвищилася у класі.

Суперниками збірної України з хокею на турнірі є такі команди: Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

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Факти ICTV пропонують розклад і результати матчів збірної України та її суперників на ЧС-2025 з хокею у Дивізіоні ІА. Також розповідаємо, хто транслюватиме матчі ЧС з хокею 2025 у дивізіоні IA.

ЧС-2025 з хокею в дивізіоні IA: календар та результати

27 квітня, неділя

13:30. Японія – Італія – 1:4;

– 1:4; 17:00. Україна – Велика Британія – 3:4 (після бул.);

– 3:4 (після бул.); 20:30. Румунія – Польща – 1:4;

28 квітня, понеділок

13:30. Італія – Україна – 2:3 (після бул.);

– 2:3 (після бул.); 17:00. Польща – Японія – 2:1;

– Японія – 2:1; 20:30. Велика Британія – Румунія – 2:1;

30 квітня, середа

13:30. Велика Британія – Японія;

17:00. Польща – Італія;

20:30. Україна – Румунія;

1 травня, четвер

13:30. Італія – Велика Британія;

17:00. Польща – Україна;

20:30. Румунія – Японія;

3 травня, субота

13:30. Японія – Україна;

17:00. Італія – Румунія;

20:30. Велика Британія – Польща.

Де дивитися ЧС із хокею 2025 в дивізіоні IA

Усі матчі збірної України з хокею на ЧС-2025 у дивізіоні IA покаже Суспільне.

Трансляції ігор ЧС із хокею 2025 будуть доступні наживо на Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

За регламентом, дві найкращі команди вийдуть на чемпіонат світу з хокею 2026 року, який відбудеться у Швейцарії. Саме на цьому ЧС грають найсильніші команди світу – Канада, США, Чехія, Швеція, Фінляндія.

Команда, яка фінішує на змаганнях останньою у турнірній таблиці опуститься у дивізіон IB.

Фото: Федерація хокею України

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