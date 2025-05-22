Володар Золотого м’яча Лука Модрич оголосив, що йде з Реала

Футболіст збірної Хорватії Лука Модрич оголосив, що залишає мадридський Реал. Його контракт із вершковими завершується вкінці сезону-2024/25.

Про це 39-річний футболіст оголосив у соціальній мережі Instagram.

Лука Модрич залишає Реал Мадрид

У дописі на своїй сторінці Модрич повідомив, що проведе останню гру на Сантьяго Бернабеу у суботу, 22 травня, коли Реал прийме Реал Сосьєдад у межах заключного туру Ла Ліги поточного сезону.

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— Момент настав. Момент, якого я ніколи не хотів, але це футбол, а в житті все має початок і кінець… У суботу я зіграю свою останню гру на Сантьяго Бернабеу, – написав Модрич.

Водночас у своїй заяві Модрич також підтвердив, що візьме участь у Клубному чемпіонаті світу, який відбудеться у США 15-13 липня.

— Я йду з переповненим серцем. Повним гордості, вдячності та незабутніх спогадів. І хоча після Клубного чемпіонату світу я більше не вийду в цій футболці на поле, я завжди буду мадридцем, – йдеться у дописі.

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Як пише The Athletic, пріоритетом для хорвата було залишитися в клубі, але переговори з Реалом не увінчалися успіхом.

Лука Модрич зіграв 590 матчів за Реал після переходу з Тоттенгема у 2012 році. Він забив 43 голи та виграв з клубом 26 трофеїв. Серед них – чотири титули Ла Ліги, а також рекордні шість трофеїв Ліги чемпіонів.

Після перемоги Реала у Лізі чемпіонів у 2018 році, а також виходу до фіналу ЧС Модрич отримав Золотий м’яч, ставши першим футболістом, окрім Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, якому це вдалося з часів Кака у 2017 році.

Модрич став найстаршим гравцем, який представляв Реал у Ла Лізі, перевершивши рекорд, який раніше належав Ференцу Пушкашу. У січні Модрич також обійшов Пушкаша та став найстаршим гравцем мадридців, який відзначився голом. Це сталося у матчі проти Валенсії у віці 39 років і 116 днів.

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