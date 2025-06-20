Ястремська обіграла фіналістку US Open-2021 і вийшла до півфіналу турніру WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до півфіналу трав’яного турніру WTA 250 у Ноттінгемі (Велика Британія).

У двох сетах вона здолала канадійду Лейлу Фернандес, яка у 2021 році була фіналісткою US Open, з рахунком 6:3, 7:6 (8:6).

Ястремська вийшла до півфіналу турніру у Ноттінгемі

Для Даяни це була третя очна зустріч із Лейлою, попередні дві завершилися поразкою українки.

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Тенісистки провели на корті 1 годину та 49 хвилин, за які Ястремська п’ять разів подала навиліт, водночас Фернандес – один. Також у Даяни чотири подвійні помилки проти однієї у канадійки.

На старті першого сету Ястремська здійснила ривок 3:0. У сьомому геймі українка відіграла три брейкпойнти, а у дев’ятому закрила партію з рахунком 6:3.

У другому сеті тенісистки обмінялися брейками у дев’ятому та десятому геймах, а переможницю визначив тайбрейк, де сильнішою була Даяна.

У півфіналі Ястремська зіграє проти переможниці матчу між полькою Магдою Лінетт та данською тенісисткою Кларою Таусон.

Для Даяни це перший у кар’єрі вихід до півфіналу трав’яного турніру WTA. Досі тенісистка не проходила далі чвертьфіналу на турнірах з трав’яним покриттям.

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