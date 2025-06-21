Ястремська вперше вийшла у фінал трав’яного турніру WTA, здолавши Лінетт

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до фіналу тенісного турніру на траві WTA 250 у Ноттінгемі.

У матчі 1/2 фіналу вона у двох сетах здолала польську тенісистку Магду Лінетт із рахунком 6:4, 6:4.

Ястремська вийшла у фінал турніру у Ноттінгемі

Тенісистки провели на корті 1 годину та 42 хвилини, за які Даяна п’ять разів подала навиліт та припустилася однієї подвійної помилки. У Магди три ейси та дві подвійні помилки.

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У першій партії ключовим став п’ятий гейм на подачі Лінетт, в якому Ястремська оформила брейк.

Друга партія розпочалася з тривалого розіграшу, в якому полька відіграла три брейкпойнти, втім Ястремській все ж вдалося забрати його собі. За переваги 4:1 на користь українки розпочався дощ і гру ненадовго призупинили.

Після відновлення гри польській тенісистці вдалося скоротити відставання, але Ястремська все ж змогла оформити перемогу у матчі.

Для Даяни вихід до фіналу трав’яного турніру WTA став першим у кар’єрі та сьомий загалом. За свій четвертий трофей вона боротиметься з переможницею матчу між американкою Маккартні Кесслер та словачкою Ребеккою Шрамковою.

У попередньому раунді Ястремська обіграла канадійду Лейлу Фернандес, яка у 2021 році була фіналісткою US Open, з рахунком 6:3, 7:6 (8:6).

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