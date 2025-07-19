Я б відбив йому два вуха: Ф’юрі дав прогноз на бій Усик – Дюбуа 2

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що впевнено переміг би володаря поясу IBF Даніеля Дюбуа, якби такий бій відбувся.

Він також переконаний, що його земляку не вдасться перемогти Олександра Усика у реванші.

Ф’юрі про Дюбуа та Усика

Ф’юрі відзначив роботу промоутера Френка Воррена, заявивши, що той перетворив Даніеля Дюбуа з боксера-аматора у чемпіона світу у надважкій вазі.

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Він додав, що був переконаний у перемозі Дюбуа над Джошуа минулого року і говорив це на камеру перед боєм. Але зазначив, що якби він бився із Даніелем, то у його земляка не було б шансів.

– Але якби цей бій таки відбувся, то я б побив Деніела Дюбуа до напівсмерті. Я б відбив йому два вуха, а одну руку зв’язав би за спиною. Я думаю, що всі це знають. У нього недостатньо швидкі рефлекси, недостатньо швидкі реакції, недостатньо швидкі ноги для такого, як я. Я б його нокаутував і знищив, – переконаний Тайсон.

Щодо майбутнього бою за абсолютне чемпіонство у гевівейті з Олександром Усиком, Ф’юрі висловив сумнів, що Дюбуа вдастся перемогти українського боксера.

– Я не думаю, що Дюбуа поб’є Усика в будь-якому разі. Я думаю, що (Усик, – Ред.) – старий хитрун, і він рухається. Ми знаємо, що якщо стояти перед Даніелем Дюбуа, то він може пробити в тобі дірку. Якщо ти рухатимешся навколо нього, він, ймовірно, втомиться і десь через вісім раундів проведе джебом по коліну, – сказав Ф’юрі.

У реванші між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа на кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик, а також титул IBF, що належить Дюбуа.

Переможець бою, який відбудеться 19 липня на Вемблі у Лондоні, стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Усик вже ставав абсолютним чемпіоном гевівейту, коли здолав Тайсона Ф’юрі, але згодом змушений був відмовитися від одного з поясів.

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