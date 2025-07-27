Пиастри выиграл Гран-при Бельгии, Хэмилтон отыграл 11 позиций
Пилот McLaren Оскар Пиастри победил на Гран-при Бельгии, стартовав со второй позиции. Для австралийца это шестая победа в текущем сезоне.
Второе место на подиуме занял его напарник Ландо Норрис, а тройку лидеров замкнул гонщик Ferrari Шарль Леклер.
Пиастри — победитель Гран-при Бельгии
Старт гонки задержался из-за сильного дождя почти на полтора часа. Сначала гонщики проехали прогревочный круг, но из-за плохой видимости из-за брызг воды болиды вернулись в боксы.
Когда гонка стартовала, первые четыре круга гонщики ехали за машиной безопасности. Получив зеленый свет, Пиастри вырвался вперед и опередил поулситера и своего партнера по команде Норриса.
Тем временем гонщик Ferrari Леклер сумел удержать позади действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, который в итоге финишировал на четвертой позиции.
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон, который провалил квалификацию, максимально использовал погодные условия и поднялся с 18-го места на стартовой решетке на седьмую строчку. Еще до десятого круга британец поднялся на пять ступеней — он совершил несколько эффектных обгонов, в частности, пройдя трех гонщиков за один круг.
Затем он стал одним из первых гонщиков, кто сменил шины после того, как трасса высохла, и это помогло ему еще больше улучшить свою позицию.
В очковой зоне также финишировали пилот Mercedes Джордж Рассел, который стал пятым, Алекс Албон из Williams стал шестым, Лиам Лоусон из Racing Bulls — восьмым, Габриэль Бортолето из Sauber — девятым и Пьер Гасли стал десятым на болиде Alpine.
Результаты Гран-при Бельгии
Лидерство в личном зачете Формулы-1 продолжает возглавлять Оскар Пиастри, набравший 266 очков. Вторым идет Норрис с 250 очками, а Ферстаппен – третий (185).
В зачете Кубка конструкторов лидирует McLaren с 516 очками, опережая Ferrari (248) и Mercedes (220).
Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Будапеште, где 1-3 августа ожидается Венгрии.
С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.