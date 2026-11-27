Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) вимагає від юніорської збірної України прибрати наліпки Free Azov зі змагального спорядження.

Про це повідомив український скелетоніст Владислав Гераскевич, зазначивши, що українська сторона надіслала відповідь із вимогою скасувати заборону.

Скандал із IBSF щодо наліпок

18 листопада 2026 року українські юніори-скелетоністи з власної ініціативи наклеїли на свої скелетони наліпки Free Azov. Так вони хотіли нагадати світові про українських військових, які перебувають у російському полоні.

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Проте 26 листопада глава Міжнародної федерації бобслею та скелетону Гайке Гроссванг надіслала українській стороні листа. У ньому вона вимагає негайно прибрати ці написи зі змагального спорядження.

– Сьогодні, на превеликий подив, ми отримали листа від очільниці Міжнародної федерації бобслею та скелетону, у якому вона вимагає негайно прибрати ці написи зі змагального спорядження. Найдивніше для мене те, що в цьому листі вони визнають гуманітарну місію цього слогану, але вже далі в реченні знову говорять про війну та політику, – сказав Гераскевич.

Гераскевич нагадав, що такі гасла вже звучали в інших видах спорту. Олександр Усик виходив із прапором Free Azovstal Defenders перед реваншем із Тайсоном Ф’юрі у 2024 році, а через рік приніс його на відкрите тренування перед боєм із Даніелем Дюбуа.

Цей заклик підтримала й футбольна збірна України: перед матчем плейоф гравці розгорнули такий самий прапор, а під час гри подібні написи тримали на трибунах уболівальники.

– Але з якоїсь причини саме напис на скелетонах наших юніорів став проблемою для Міжнародної федерації бобслею та скелетону, – наголосив скелетоніст.

Гераскевич додав, що Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону вже надіслала до IBSF офіційну відповідь і пояснила, чому вважає це гуманітарне гасло правомірним.

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Свій міжнародний сезон українські юніори відкриють 27 листопада етапом Кубка Європи в норвезькому Ліллехаммері. У федерації бобслею та скелетону України наголошують, що цей сезон важливий для відбору та підготовки до Юнацьких Олімпійських ігор 2028 року.

Нагадаємо, у лютому 2026 року під час Олімпійських ігор стався скандал через рішення МОК та дискваліфікацію Владислава Гераскевича, який відмовився замінити шолом для змагань, на якому були зображені українські спортсмени, загиблі через агресію РФ.

Після дискваліфікації Гераскевич подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), але суд її відхилив.

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