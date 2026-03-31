Український скелетоніст Владислав Гераскевич особисто подякував голлівудській зірці Бену Стіллеру за підтримку під час зимових Олімпійських ігор 2026.

Спортсмен зустрівся з актором та вручив йому символічний подарунок, що уособлює українську культуру.

Про це Гераскевич повідомив на своїх сторінках у соцмережах, назвавши Стіллера “нашим козаком”.

Гераскевич зустрівся зі Стіллером

Ця зустріч стала продовженням історії, що сколихнула спортивний світ під час Олімпіади.

Нагадаємо, Владислава Гераскевича дискваліфікували через “шолом пам’яті” — на ньому були зображені фотографії українських атлетів, які загинули внаслідок російської агресії.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розцінив це як політичний жест, через що 27-річного скелетоніста не допустили до старту.

У цей складний період Бен Стіллер одним із перших публічно підтримав українця. У соцмережі X актор поширив допис Владислава про те, що пам’ять про загиблих героїв важливіша за будь-яку медаль із коментарем: “Велика повага до цього чоловіка”.

— На змагальному тижні Олімпійських ігор я також дивився фільм із паном Стіллером в одній з головних ролей. У ті дні, коли відбувався увесь хаос, пов’язаний зі скандалом, мені неймовірно приємно було побачити підтримку від цього легендарного актора, і я йому дуже вдячний за це. Але ще більш вдячний за солідарність з нашою країною, за підтримку людей, які постраждали від війни, — поділився Гераскевич.

Під час особистої зустрічі Владислав вручив Бену вишиванку на знак подяки за незмінну позицію актора. Адже зірка Голлівуду та посол доброї волі ООН залишається одним із найвідданіших друзів України серед світових знаменитостей.

Його активна допомога розпочалася ще влітку 2022 року, коли він особисто відвідав деокуповані міста Київщини — Ірпінь та Макарів, а також зустрівся з українцями у Львові та Києві.

Стіллер неодноразово наголошував, що його мета — привертати увагу світу до гуманітарних проблем і наслідків російського вторгнення.

Фото: Getty Images, Владислав Гераскевич

