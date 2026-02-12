Український скелетоніст Владислав Гераскевич звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS) через свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Про це повідомив колишній виконуючий обов’язки президента Федерації легкої атлетики України та спортивний юрист Євген Пронін.

Гераскевич оскаржив дискваліфікацію з Олімпіади-2026

Він розповів, що за узгодженням із Гераскевичем він подав апеляцію за спеціальною процедурою у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS).

Юрист сподівається, що протягом наступних 24 годин суд розгляне справу скелетоніста щодо його дискваліфікації.

– Відчуваючи суцільну правову, спортивну та історичну несправедливість, за узгодженням із Владиславом та в його інтересах я подав апеляцію за спеціальною процедурою швидкого оскарження рішень під час Олімпійських ігор – процедурою розгляду справ у Спортивному арбітражному суді (CAS), яка може відбутися протягом 24 годин, – зазначив Пронін.

Апеляційну заяву з усіма необхідними додатками було направлено до Спортивного арбітражного суду, підрозділ якого наразі працює в Мілані під час Олімпійських ігор.

– Розраховуємо на оперативний розгляд справи та сподіваємося на законне, справедливе й обґрунтоване рішення. Владислав заслуговує на шанс отримати можливість взяти участь у цій Олімпіаді, – сказав адвокат.

Раніше Гераскевич заявляв, що має намір подати позов у CAS, адже, на його думку, не було надано жодних аргументів щодо порушення ним правила 50 олімпійської хартії МОК.

12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Гераскевича через порушення заборони на використання шолому пам’яті, на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

На дискваліфікацію скелетоніста відреагував президент Володимир Зеленський, який нагородив його орденом Свободи.

Перші два заїзди зі скелетону на Олімпіаді-2026 вже пройшли. Лідером зараз є британець Метт Вестон.

Вирішальні заїзди відбудуться у п’ятницю, 13 лютого, початок о 20:30 за київським часом.

