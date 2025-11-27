Олександра Шовковського звільнено з посади головного тренера київського Динамо.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Шовковського звільнили з Динамо

– Тренерський штаб команди звільнено від виконання обов’язків, – йдеться у заяві клубу.

Виконувачем обов’язків головного тренера Динамо призначено Ігоря Костюка, який є наставником Динамо U-19.

Про відставку Шовковського оголосили після третьої поразки у чотирьох матчах Ліги конференцій. Біло-сині у четвер, 27 листопада, поступилися на виїзді кіпрській Омонії з рахунком 0:2.

Загалом Динамо в останніх п’яти матчах у всіх турнірах зазнало чотирьох поразок та здобуло одну розгромну перемогу 6:0 над боснійським Зріньскі у Лізі конференцій.

В українській Прем’єр-лізі команда після 13-ти матчів посідає лише сьому сходинку, відстаючи від лідера Шахтаря на десять очок.

Олександр Шовковський очолив Динамо у листопаді 2023 року після відставки Мірчі Луческу. Під його керівництвом команда стала чемпіоном УПЛ-2024/25.

