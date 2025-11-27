Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Динамо програло Омонії у четвертому турі Ліги конференцій
Київське Динамо поступилося кіпрській Омонії у матчі четвертого туру Ліги конференцій УЄФА.
Матч Омонія – Динамо Київ на стадіоні ГСП у Нікосії та завершився поразкою підопічних Олександра Шовковського з рахунком 0:2.
Омонія – Динамо Київ: як минув матч
Огляд матчу очікуйте згодом…
Зараз дивляться
Омонія – Динамо Київ – 2:0
- Голи: Семедо, 34 (пен.) Неофіту, 59
Таким чином після чотирьох зіграних матчів у Динамо лише три очки за два тури до завершення основного етапу Ліги конференцій. Біло-сині у стартових двох турах поступилися англійському Крістал Пелас та турецькому Самсунспору.
Єдину перемогу на основному етапі Динамо здобуло у третьому турі, коли розгромило боснійський клуб Зріньскі з рахунком 6:0.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.