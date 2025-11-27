Київське Динамо поступилося кіпрській Омонії у матчі четвертого туру Ліги конференцій УЄФА.

Матч Омонія – Динамо Київ на стадіоні ГСП у Нікосії та завершився поразкою підопічних Олександра Шовковського з рахунком 0:2.

Омонія – Динамо Київ: як минув матч

Огляд матчу очікуйте згодом…

Зараз дивляться

Омонія – Динамо Київ – 2:0

Голи: Семедо, 34 (пен.) Неофіту, 59

Таким чином після чотирьох зіграних матчів у Динамо лише три очки за два тури до завершення основного етапу Ліги конференцій. Біло-сині у стартових двох турах поступилися англійському Крістал Пелас та турецькому Самсунспору.

Єдину перемогу на основному етапі Динамо здобуло у третьому турі, коли розгромило боснійський клуб Зріньскі з рахунком 6:0.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.