Динамо уволило Шовковского с поста главного тренера
Александр Шовковский уволен с поста главного тренера киевского Динамо.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
– Тренерский штаб команды освобожден от исполнения обязанностей, – говорится в заявлении клуба.
Исполнителем обязанностей главного тренера Динамо назначен Игорь Костюк, который является наставником Динамо U-19.
Об отставке Шовковского объявили после третьего поражения в четырех матчах Лиги конференций. Бело-синие в четверг, 27 ноября, уступили на выезде кипрской Омонии со счетом 0:2.
В целом Динамо в последних пяти матчах во всех турнирах потерпело четыре поражения и одержало одну разгромную победу 6:0 над боснийским Зриньски в Лиге конференций.
В украинской Премьер-лиге команда после 13 матчей занимает только седьмое место, отставая от лидера Шахтера на десять очков.
Александр Шовковский возглавил Динамо в ноябре 2023 года после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством команда стала чемпионом УПЛ-2024/25.