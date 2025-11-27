Александр Шовковский уволен с поста главного тренера киевского Динамо.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Шовковский уволен из Динамо

– Тренерский штаб команды освобожден от исполнения обязанностей, – говорится в заявлении клуба.

Исполнителем обязанностей главного тренера Динамо назначен Игорь Костюк, который является наставником Динамо U-19.

Об отставке Шовковского объявили после третьего поражения в четырех матчах Лиги конференций. Бело-синие в четверг, 27 ноября, уступили на выезде кипрской Омонии со счетом 0:2.

В целом Динамо в последних пяти матчах во всех турнирах потерпело четыре поражения и одержало одну разгромную победу 6:0 над боснийским Зриньски в Лиге конференций.

В украинской Премьер-лиге команда после 13 матчей занимает только седьмое место, отставая от лидера Шахтера на десять очков.

Александр Шовковский возглавил Динамо в ноябре 2023 года после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством команда стала чемпионом УПЛ-2024/25.

