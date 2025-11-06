Київське Динамо здобуло розгромну перемогу над боснійським клубом Зріньскі у третьому турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26. Це перша перемога біло-синіх у цьому сезоні у турнірі.

Матч Динамо Київ – Зріньскі відбувся на Арені Люблін в однойменному польському місті та завершився з рахунком 6:0 на користь номінальних господарів.

Динамо Київ – Зріньскі: як минув матч

Рахунок у матчі у першому таймі відкрив захисник киян Денис Попов, вгативши головою у сітку воріт суперника після розіграшу кутового.

Більше голів до перерви глядачі у матчі у Любліні не побачили, а справжню гольову феєрію київський клуб влаштував у другому таймі, розклавши по поличках оборону боснійців.

На початку другого тайму рахунок у матчі подвоїв Едуардо Герреро. Через чотири хвилини до розгрому довів точний удар Владислава Кабаєва.

На 67-й хвилині вдалося відзначитися Віталію Буяльському, а ще трішки більше ніж через десять хвилин гол на свій рахунок записав Андрій Ярмоленко. Фінальну крапку у матчі поставив Владислав Бленуце, для якого цей гол став дебютним у футболці біло-синіх.

Динамо Київ – Зріньскі – 6:0

Голи: Попов, 21 Герреро, 56 Кабаєв, 59 Буяльський, 67 Ярмоленко, 78 Бленуце, 84

Через дві поразки на старті та з нулем у показнику забитих м’ячів Динамо перебувало майже на дні турнірної таблиці. Але ця розгромна перемога допомогла підопічним Олександра Шовковського добряче злетіти.

Київське Динам піднялося на 24-ту позицію, яка де-факто є останньою прохідною для виходу плейоф за вихід до 1/8 фіналу Ліги конференцій. У наступному турі кияни зіграють на виїзді проти кіпрської Омонії 27 листопада.

