Донецький Шахтар переміг ірландський Шемрок Роверс у матчі четвертого туру Ліги конференцій УЄФА.

Матч Шемрок Роверс – Шахтар відбувся на стадіоні Талла в Дубліні та завершився перемогою гірників із рахунком 2:1.

Шемрок Роверс – Шахтар: як минув матч

Гірники вийшли вперед на 23-й хвилині після чудової комбінації, вирішувальну крапку в якій поставив Кауан Еліас. виїзному матчі вийшли вперед на 23-й хвилині.

Гірники подвоїли свою перевагу на 77-й хвилині, коли Єгор Назарина прямим ударом зі штрафного влучив у ворота Шемрок Роверс.

Ще через три хвилини гірники довели рахунок до розгромного, але другий м’яч Кауана Еліаса арбітр скасував після перегляду відеоповтору через офсайд.

Натомість за три хвилини до кінця основного часу ірландській команді вдалося скоротити відставання завдяки голу від Коннора Моллі.

Шемрок Роверс – Шахтар – 2:1

Голи: Моллі, 87 – Кауан Еліас, 23 Назарина, 77

Для Шахтаря це вже третя перемога у поточному розіграші Ліги конференцій після того, як команда обіграла шотландський Абердін та ісландський Брейдаблік.

Єдиної поразки гірники несподівано зазнали від польської Легії у другому турі з рахунком 1:2.

Завдяки перемозі Шахтар піднявся до вісімки найкращих команд турніру за два тури до завершення основного етапу. Наступну гру українська команда проведе проти мальтійського Хамрун Спартанс 11 листопада.

