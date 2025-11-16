На 55-му році життя помер колишній футболіст збірної України Андрій Полунін.

Про це повідомив футбольний клуб Металіст 1925 та Українська асоціація футболу.

Помер Андрій Полунін

У футбольному клубі повідомили, що Полунін помер після матчу ветеранів у Луцьку, у якому брав участь.

У Металісті 1925 Полунін із січня 2025 року працював на посаді шеф-скаута.

– За час, проведений в Металісті 1925, Андрій Вікторович запам’ятався позитивною, професійною та відданою справі людиною! – йдеться у повідомленні.

Співчуття з приводу передчасної смерті Андрія Полуніна висловили й в Українській асоціації футболу.

Що відомо про Андрія Полуніна

Андрій Полунін народився у 1971 році у Дніпрі та був вихованцем дніпровського футболу.

Він виступав за Дніпро, київський ЦСКА, Кривбас, Карпати, німецькі клуби Нюрнберг, Санкт-Паулі та Рот-Вайс.

Провів девʼять матчів за національну збірну України, відзначившись голом у ворота збірної Італії.

Працював у низці українських клубів на посадах селекціонера та спортивного директора.

