Помер Володимир Сисенко, головний тренер клубу української Прем’єр-ліги СК Полтава. Йому було 63 роки.

Про це повідомив полтавський клуб на своєму сайті.

Помер Володимир Сисенко

– Трагічна новина сколихнула СК Полтава напередодні гри з Епіцентром. 7 грудня перестало битися серце ідейного натхненника команди, одного із співзасновників клубу та незмінного головного тренера містян Володимира Анатолійовича Сисенка, – йдеться у повідомленні.

Про причини смерті Сисенка не повідомляють, але під час літньої перерви ЗМІ писали, що команду до старту сезону готував асистент головного тренера Ігор Тимченко, адже Сисенко проходив лікування за кордоном.

Зараз дивляться

Володимир Сисенко розпочав футбольну кар’єру як гравець, виступаючи за низку клубів в період СРСР, потім грав в Україні, Узбекистані та Казахстані.

Після завершення ігрової кар’єри працював тренером. У 2011 році став одним із засновників СК Полтава, з яким провів на посаді тренера не один сезон.

Під його керівництвом команда подолала шлях від аматорської до клубу, що виступає в УПЛ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.