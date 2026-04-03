Сергій Ребров може залишитися на посаді головного тренера збірної України з футболу попри те, що не виконав поставленого завдання – вивести команду на ЧС-2026.

Про це заявив український журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Реброва можуть залишити у збірній України

За словами журналіста, Українська асоціація футболу (УАФ) на чолі з Андрієм Шевченком у квітні має оголосити рішення щодо майбутнього Реброва у національній команді.

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Співаковський заявив, що УАФ може продовжити контракт із Ребровим. Проте це рішення не ухвалене ще офіційно.

Якщо це станеться, то його оголосять на майбутньому конгресі УАФ, який запланований на 12-14 квітня.

Зазначимо, що контракт Реброва закінчується влітку 2026 року. Окрім посади головного тренера, він також є віцепрезидентом УАФ.

Під керівництвом Реброва збірна України вийшла на Євро-2024, але не змогла подолати груповий етап.

Після цього команда невдало стартувала у Лізі націй та ледь зберегла прописку у дивізіоні B, хоч пізніше отримала шанс поборотися за вихід в еліту турніру.

У відбірковій групі на ЧС-2026 синьо-жовті посіли друге місце, а в плейоф програли Швеції 1:3.

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