Міжнародна федерація футбол (ФІФА) оголосила, що дебютний чемпіонат світу серед команд U-15 прийме Азербайджан. Турнір заплановано на 22–31 жовтня 2026 року.

Також організація фактично відкрила можливість для повернення російських збірних до міжнародних змагань.

ФІФА допустила Росію до участі у ЧС U-15

Новий турнір є частиною програми розвитку дитячого футболу. Також це буде перший ЧС для збірних вікової категорії до 15 років.

Зараз дивляться

За інформацією DPA, ФІФА запросила на дебютний турнір усі асоціації-члени, включно з Росією та Білоруссю.

Це попри те, що після повномасштабного вторгнення в Україну збірні Росії залишаються відстороненими на дорослому та молодіжному рівнях.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно в лютому в коментарі Sky заявляв, що росіян потрібно повернути в міжнародний футбол, принаймні на юнацькому рівні. За його словами, заборона нібито виявилася неефективною, а санкції лише “посилили розчарування та ненависть”.

Щодо ЧС U-15, то у ФІФА не уточнили, чи братимуть російські команди участь під власним прапором та гімном. На них також може поширюватися обмеження, які діють для російських юнацьких збірних на деяких міжнародних турнірах.

Другий турнір запланований на 2027 рік. Його проведуть виключно серед дівочих команд. Починаючи із 2028 року ФІФА запрошуватиме асоціації-члени до участі в двох окремих змаганнях – серед юнаків і дівчат до 15 років відповідно.

Організація пояснила вибір Азербайджану наявністю сучасної спортивної інфраструктури та можливістю централізовано прийняти тисячі юних футболістів і членів делегацій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.